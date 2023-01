Lula: Banco do Nordeste voltará a emprestar dinheiro aos estados

O Banco do Nordeste (BNB), entidade de fomento com sede em Fortaleza, voltará a emprestar recursos para financiar obras dos estados, disse o presidente Lula, na manhã desta sexta-feira, em reunião com os governadores, em Brasília.

"Há muito tempo, o Banco do Nordeste não consegue emprestar dinheiro para governador (estados). Se o Governo tiver as contas em ordem e tiver possibilidade de endividamento, não há por que não facilitar o acesso a recursos de obras importantes para os estados", afirmou.

A mesma ideia, segundo o presidente, vale para o BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento), presidido por Aloizio Mercadante.

Presidência do BNB

A presidência do BNB, inclusive, está em disputa por várias forças políticas. O Ceará é um dos estados que tenta garantir o comando da instituição.

Em 2022, o banco desembolsou quase R$ 50 bilhões a empresas da região, sendo um importante vetor de desenvolvimento em diversos setores econômicos.