Banco do Nordeste bate recorde com lucro de R$ 2 bilhões em 2022

O Banco do Nordeste (BNB) informou ter obtido, em 2022, um lucro líquido de R$ 2,015 bilhões, o maior resultado já registrado pela empresa em 70 anos. A cifra foi 24,5% superior ao registrado em 2021, quando o lucro havia sido de R$ 1,6 bilhão.

O resultado operacional, medido antes das despesas administrativas, atingiu o montante de R$ 3,28 bilhões, 16,7% acima do desempenho de 2021.

“Alcançar lucros como esse reforça essa visão de longo prazo e capitaliza o banco a investir em mais projetos de desenvolvimento, a exemplo do programa de microcrédito urbano, Crediamigo, operado com recursos próprios”, comenta o presidente do BNB, José Gomes da Costa.

A remuneração da taxa de administração do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) foi a principal contribuição para os resultados financeiros.

Os desembolsos do BNB somaram cerca de R$ 49 bilhões no ano passado. O volume corresponde às operações realizadas na área de atuação do banco e representa um aumento de 23,5% na injeção de recursos na economia, na comparação com o exercício anterior.

