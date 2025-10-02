BNB cresce no terceiro tri e mira novo recorde em 2025

O Banco do Nordeste (BNB) está com expectativa de fechar 2025 com o melhor resultado em 73 anos de história da instituição.

De acordo com a empresa, as contratações feitas entre janeiro e setembro de 2025 subiram 18,4% em relação ao mesmo período do ano passado, resultando em R$ 49,8 bilhões. Já os desembolsos subiram 14,4%, com um total de R$ 47,5 bilhões.

Considerando a mesma comparação entre períodos de tempo, o programa de microcrédito produtivo Crediamigo registrou avanço de 13,4%, movimentando R$ 9,7 bilhões.

Já o percentual de contratações para micro, pequenos e médios empreendedores cresceu 11%, indo de 51% em 2024 para 62% em 2025.

Setores como infraestrutura e indústria também mantiveram crescimento nominal, com a média anual de recursos financiados passando de R$ 44 bilhões, entre 2019 e 2022, para R$ 59 bilhões, em 2023 e 2024.