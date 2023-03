Beneficiário saca quase R$ 750 mil de 'dinheiro esquecido', diz Banco Central

Um beneficiário do Sistema de Valores a Receber (SVR) sacou quase R$ 750 mil nesta quarta-feira (8), conforme o Banco Central do Brasil. A instituição detalhou que mais de 2,7 milhões de pessoas físicas e empresas já pediram transferência de R$ 180 milhões até as 17h de hoje. As informações são do g1.

Anteteriormente, o maior valor solicitado por uma única pessoa tinha sido de R$ 328 mil, na terça-feira (9). Já em relação à pessoa jurídica, o maior valor resgatado foi de R$ 252 mil, também nesta quarta.

"Independente do montante, o recurso pertence ao cidadão e deve a ele ser devolvido", declarou o BC, em nota.

Ao todo, cerca de R$ 6 bilhões estão disponíveis para ser resgatados por 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas.

Como consultar se tenho 'dinheiro esquecido'

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br, do Banco Central;

Use o CPF e a data de nascimento ou o CNPJ e a data de abertura da empresa para consultar se possui valores a receber;

Se sim, aguarde a data que o sistema informará.

Como sacar o 'dinheiro esquecido'

Abra o portal valoresareceber.bcb.gov.br, na data e no período de saque informado na primeira consulta. Caso o beneficiário tenha esquecido que dia era esse, é possível retornar ao sistema no período de repescagem .

. Em seguida, faça login na conta Gov.br. É necessário possuir nível prata ou ouro*.

Depois, leia e aceite o termo de responsabilidade.

Verifique o valor a resgatar, a instituição que deve devolver o dinheiro e a origem (tipo) da quantia a receber. O sistema pode ainda fornecer outras informações adicionais.

Por fim, o beneficiário escolhe qual modalidade de saque prefere: Pix ou através da instituição financeira.

Via Pix : basta clicar em "Solicitar por aqui". Nesta opção, o valor deve ser depositado em até 12 dias úteis na conta do beneficiário. É necessário escolher uma das chaves Pix, informar os dados pessoais e guardar o número do protocolo, caso seja necessário entrar em contato com a instituição.

: basta clicar em "Solicitar por aqui". Nesta opção, o valor deve ser depositado em até 12 dias úteis na conta do beneficiário. É necessário escolher uma das chaves Pix, informar os dados pessoais e guardar o número do protocolo, caso seja necessário entrar em contato com a instituição. Via instituição financeira: clique em "Solicitar via instituição" — modalidade direcionada a usuário sem Pix. Nela, será necessário entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de retirada. Na tela de informações dos valores, o cliente deve consultar os canais de atendimento da instituição, basta clicar no nome dela.

Se houver um grande número de usuários acessando a plataforma SVR simultaneamente, será formado uma fila de espera, em que será informado quantas pessoas há na frente e a estimativa de tempo.

*Caso ainda não possua conta em um desses níveis, é necessário o cadastro ou aumentar o nível de segurança (no caso de contas tipo bronze) no site ou no aplicativo Gov.br. O Banco Central aconselha que essa mudança de modalidade seja realizada antes do dia do saque.