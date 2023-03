Contas Gov.br: saiba como obter níveis bronze, prata e ouro

A plataforma Gov.br é o sistema de identificação dos cidadãos para acessar aos serviços digitais do Governo Federal. Com o recurso é possível se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), conferir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a Carteira de Trabalho digital, além de consultar o "dinheiro esquecido" no Sistema Valores a Receber (SVR), do Banco Central.

A criação de uma conta "gov.br" é necessária para que brasileiros possam acessar diversos benefícios. "Ela comprova em meios digitais que você é você. Com ela, você se identifica com segurança na hora de acessar serviços digitais. Ela é gratuita e está disponível para todos os cidadãos brasileiros", explica o site.

Cada usuário pode escolher entre três níveis de conta: bronze, prata e ouro, em ordem crescente de segurança. As modalidades refletem a forma como ela é criada ou validada e diferenciam algumas características quanto aos aspectos:

grau de segurança no processo de validação dos dados do usuário ao criar a conta gov.br, ou seja, quais informações estão sendo validadas e em quais bases de dados;

os tipos de serviços públicos digitais que podem ser acessados;

e as transações digitais que podem ser realizadas com a conta gov.br.

Dessa forma, quanto mais elevada a segurança da validação dos dados do usuário, em bases da Justiça Eleitoral ou via certificado digital, por exemplo, maior o nível da conta.

Abaixo, o Diário do Nordeste detalha a diferença entre cada uma das modalidades e como se cadastrar nelas. Para criar uma, o usuário deve acessar o endereço oficial do portal Gov.br ou o aplicativo do Gov.br (disponível para Android e iOS) e realizar o cadastro.

Tipos de conta Gov.br

Bronze

Somente com o cadastro online no gov.br o usuário já consegue garantir esta modalidade, sendo a mais básica.

Entre as funcionalidades atreladas a ela, estão:

realizar o login em qualquer serviço digital atrelado a plataforma, sem precisar de senha, através da biometria do celular;

gerenciar autorizações de uso dos seus dados em serviço do Governo Federal;

realizar o cadastro através do atendimento presencial nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

fazer a prova de vida do INSS a partir de reconhecimento facial;

validar dados através do atendimento presencial em postos da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), antigo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Prata

Para elevar a conta a este nível é precisa fornecer um dos seguintes dados: reconhecimento facial — visando conferir a foto da base da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); validação das informações através do internet banking de um banco credenciado; e, no caso de usuários que são servidores públicos federais, a ratificação dos dados com login do Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal (Sigepe).

Além dos recursos da anterior, esta modalidade ainda oferece:

possibilidade de visualizar dados e documentos digitais;

utilizar serviços gratuitos de assinatura eletrônica na plataforma assinador.iti.br;

acessar serviços públicos que exigem maior grau de confiabilidade da conta, como o Sistema Valores a Receber (SVR);

libera a função de autenticação em duas etapas;

realizar a validação facial pelo aplicativo.

Ouro

Para se tornar nível premium, é necessário usa o reconhecimento fácil através do aplicativo do Gov.br para conferir a foto do usuário na base da Justiça Eleitoral ou a validação dos dados dele com o Certificado Digital compatível com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Além das ferramentas dos níveis bronze e prata, a conta ouro ainda oferece o nível máximo de segurança da plataforma.