Programa do Imposto de Renda 2023 será liberado nesta quinta-feira (9)

A Receita Federal (RF) antecipou a liberação do programa do Imposto de Renda 2023 para esta quinta-feira (9). A previsão da Secretaria era disponibilizar somente no dia 15 de março, quando começam as entregas das declarações.

É necessário frisar, no entanto, que somente a instalação do programa será permitida. A entrega e transmissão da declaração do imposto de renda só ficam disponíveis entre 15 de março e 31 de maio.

A antecipação "ajuda o contribuinte" a se organizar, conforme a RF. O download será feito no site do Governo Federal.

"Ao ter acesso às informações necessárias para a entrega da declaração, pode se organizar e juntar a documentação que for necessária. Além disso, deve evitar possíveis congestionamentos", pontuou o órgão.

Quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda em 2023?

Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2022. O valor é o mesmo da declaração do IR do ano passado;

Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado;

Quem obteve, em qualquer mês de 2022, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas cuja soma foi superior a R$ 40 mil, ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto;

Quem teve isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias;

Quem teve, em 2022, receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural;

Quem tinha, até 31 de dezembro de 2022, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil;

Quem passou para a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2022.

Quem recebe primeiro a restituição do IR?

Geralmente, os primeiros lotes de restituição do Imposto de Renda são liberados para quem envia com antecedência o documento. Contudo, alguns grupos recebem prioridade nessa fila. São eles:

Idosos acima de 80 anos;

Idosos entre entre 60 e 79 anos;

Contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Declaração pré-preenchida

Neste ano, a Receita Federal informou que vai permitir que, desde o início do prazo de entrega do documento, todos os contribuintes vão poder usar uma declaração pré-preenchida.

O supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda, o auditor fiscal José Carlos Fernandes da Fonseca, ressaltou que a declaração pré-preenchida proporciona menos erros.

"Como a maioria das informações que serão disponibilizadas aos contribuintes na declaração pré-preenchida chegará à Receita Federal no final de fevereiro, há a necessidade de um prazo para a consolidação dos dados", disse.