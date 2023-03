'Dinheiro esquecido': bancos têm até 12 dias para devolver valores após solicitação

Brasileiros que já solicitaram o saque de valores esquecidos em instituições financeiras têm até 12 dias úteis para receber o dinheiro, que deverá ser depositado via Pix na conta do solicitante, segundo informou o Banco Central. As informações são do jornal O Globo.

No entanto, caso a chave Pix não seja fornecida e o pedido seja feito diretamente a instituição financeira, o tempo de espera pode ser maior.

Segundo o Banco Central, cerca de 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas têm cerca de R$ 6 bilhões a receber. A consulta aos valores "esquecidos" estava suspensa desde abril de 2022, assim como os saques.

Como consultar se tenho 'dinheiro esquecido'

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br, do Banco Central;

Use o CPF e a data de nascimento ou o CNPJ e a data de abertura da empresa para consultar se possui valores a receber;

Se sim, aguarde a data que o sistema informará.

Como sacar o 'dinheiro esquecido'

Abra o portal valoresareceber.bcb.gov.br, na data e no período de saque informado na primeira consulta. Caso o beneficiário tenha esquecido que dia era esse, é possível retornar ao sistema no período de repescagem .

. Em seguida, faça login na conta Gov.br. É necessário possuir nível prata ou ouro*.

Depois, leia e aceite o termo de responsabilidade.

Verifique o valor a resgatar, a instituição que deve devolver o dinheiro e a origem (tipo) da quantia a receber. O sistema pode ainda fornecer outras informações adicionais.

Por fim, o beneficiário escolhe qual modalidade de saque prefere: Pix ou através da instituição financeira.

Via Pix : basta clicar em "Solicitar por aqui". Nesta opção, o valor deve ser depositado em até 12 dias úteis na conta do beneficiário. É necessário escolher uma das chaves Pix, informar os dados pessoais e guardar o número do protocolo, caso seja necessário entrar em contato com a instituição.

: basta clicar em "Solicitar por aqui". Nesta opção, o valor deve ser depositado em até 12 dias úteis na conta do beneficiário. É necessário escolher uma das chaves Pix, informar os dados pessoais e guardar o número do protocolo, caso seja necessário entrar em contato com a instituição. Via instituição financeira: clique em "Solicitar via instituição" — modalidade direcionada a usuário sem Pix. Nela, será necessário entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de retirada. Na tela de informações dos valores, o cliente deve consultar os canais de atendimento da instituição, basta clicar no nome dela.

Se houver um grande número de usuários acessando a plataforma SVR simultaneamente, será formado uma fila de espera, em que será informado quantas pessoas há na frente e a estimativa de tempo.

*Caso ainda não possua conta em um desses níveis, é necessário o cadastro ou aumentar o nível de segurança (no caso de contas tipo bronze) no site ou no aplicativo Gov.br. O Banco Central aconselha que essa mudança de modalidade seja realizada antes do dia do saque.

Valores de falecidos

Neste ano, a plataforma conta com a possibilidade inédita de herdeiros, testamentários, inventariantes ou representante legal terem acesso ao dinheiro esquecido por pessoas já falecidas.

Como fazer consulta e saque

Em seguida, clique em "Acessar o SVR" e faça login na conta Gov.br do herdeiro ou do inventariante. É necessário possuir nível prata ou ouro.

Em seguida, será exibido duas opções: "meus valores a receber" e "valores para pessoas falecidas". Escolha a segunda modalidade.

Depois, é necessário informar o CPF e a data de nascimento da pessoa falecida.

Leia e aceite o termo de responsabilidade de acesso a terceiros, confirmando que se trata de herdeiros, testamentários, inventariantes ou representante legal.

Na tela seguinte, o usuário terá acesso à faixa de valor — por exemplo, "de R$ 0,01 a R$ 10,00" ou "de R$ 100,01 a R$ 1.000" — disponível para receber e os dados da instituição onde está o dinheiro.

Por fim, é necessário entrar em contato com a instituição financeira onde a quantia está, para saber qual documentação é necessária para realizar o resgate.