Para resgatar dinheiro esquecido do BC, usuários enfrentam fila virtual com demora de até 2h

O Banco Central liberou, nesta terça-feira (7), o acesso ao resgate de valores a receber. Contudo, entrar no sistema é tarefa difícil, uma vez que está congestionado, com uma fila virtual que chegou a mais de duas horas de espera e 300 mil pessoas à frente.

No momento, de acordo com O Globo, em torno de 5,5 milhões de consultas feitas à instituição financeira deram resultado positivo, ou seja, indicaram que um CPF específico tinha algum dinheiro a receber do banco.

Em determinada hora na manhã desta terça, o site do Banco Central apresentou uma mensagem aos usuários pedindo para que retornassem em outro momento, justamente devido ao acúmulo de acessos simultâneos.

"Estamos com uma grande fila para acessar o SVR [Sistema de Valores a Receber] e sabemos que seu tempo é importante. Retorne em outro momento, pois já há um número muito grande de pessoas aguardando agora", dizia o comunicado.

Veja como consultar se tem valores a receber

O interessado deve entrar no site Valores a Receber e clicar no botão "Consulte se tem valores a receber". Na página seguinte, indicar o CPF ou o CNPJ da pessoa, empresa ou falecido, além da data de nascimento, no caso de pessoa física. Sendo pessoa jurídica, é preciso indicar, também, a data de abertura da empresa.

Caso haja algum valor a receber, o usuário deve selecionar o item "Acessar o SVR" e, em seguida, informar os dados de login de acesso aos sistemas do Governo Federal. Para valores de pessoa física, devido ao sigilo bancário, a conta no Governo precisa ser de nível "prata" ou "ouro". Já para valores de pessoa jurídica, é exigido que apenas que o CNPJ seja vinculado — qualquer tipo de vínculo, exceto de "colaborador" — à conta do Governo. Em seguida:

Acesse a opção "Meus Valores a Receber";

Leia e aceite o Termo de Ciência;

Para solicitar o valor, clique na opção que o sistema mostrar e siga as orientações indicadas.

Se o sistema oferecer a opção 'Solicitar por aqui':

Selecione uma de suas chaves Pix (campo obrigatório) e informe seus dados pessoais;

Guarde o número de protocolo, para entrar em contato com a instituição financeira, se necessário;

Nesse caso, você receberá o valor em até 12 dias úteis;

Mesmo que você tenha indicado a chave Pix, a instituição pode devolver por TED ou DOC para a conta da chave Pix selecionada. A instituição pode entrar em contato pelo telefone ou pelo e-mail indicado por você para confirmar sua identidade ou tirar dúvidas sobre a forma de devolução. Esse é um procedimento para sua segurança e da instituição. Não forneça senhas a ninguém.

Se o sistema oferecer a opção 'Solicitar por aqui', mas não apresentar chave Pix disponível para seleção:

O usuário deve entrar em contato diretamente com o banco pelo telefone ou pelo e-mail informado para combinar a forma de devolução. Nesse caso, a instituição financeira não é obrigada a devolver o valor em até 12 dias úteis. Mas, se preferir, pode criar uma chave Pix e voltar ao sistema para solicitar o valor.

Se o sistema não oferecer a opção 'Solicitar por aqui':

O usuário deve entrar em contato diretamente com o banco pelo telefone ou pelo e-mail informado para combinar a forma de devolução. Nesse caso, a instituição financeira não é obrigada a devolver o valor em até 12 dias úteis. Também, se preferir, é possível exibir o comprovante que contém informações sobre o valor a receber, as solicitações realizadas e o protocolo de solicitação (caso tenha solicitado para receber via Pix).