Bares e restaurantes fecham durante o lockdown em Fortaleza; delivery é permitido

A partir da próxima sexta-feira (5), os bares e restaurantes nem Fortaleza não poderão abrir para atendimento presencial. Com o decreto de isolamento social rígido sendo anunciado pelo Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza, os empreendimentos só poderão funcionar em formato de delivery. O decreto foi publicado na manhã de hoje (4).

Na noite da última quarta-feira, o presidente do Sindicato de Bares, Restaurantes, Buffets e Similares do Estado do Ceará (Sindirest- CE), Dorivan Rocha, já havia comentado que o setor de bares e restaurantes deverá sentir um novo impacto financeiro a partir do início do novo lockdown na capital cearense.

“A gente já perdeu aí mais de mil estabelecimentos só nesses dois últimos decretos, e agora pode se agravar muito mais, é imensurável o tamanho do prejuízo“, disse Rocha.

Os restaurantes já vinham operando por delivery sem restrições mesmo com a liberação dos últimos decretos. No último dia 18 de fevereiro, o secretário executivo de planejamento e gestão do Governo do Estado, Flávio Ataliba, afirmou em live que bares e restaurantes poderiam continuar fazendo entregas mesmo durante o horário do toque de recolher, que era entre 22h e 5h.