Banco Central comunica vazamento de dados de clientes da Caixa nesta sexta (8)

O Banco Central do Brasil comunicou nesta sexta-feira (8) um vazamento de dados de clientes da Caixa Econômica Federal. Foram vazados dados pessoais vinculados a chaves PIX, mas não foram expostos, segundo o órgão, dados sensíveis como senhas, movimentações, saldos financeiros ou informações que estão sob sigilo bancário.

"As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras", disse o BC.

Os clientes prejudicados devem ser notificados por meio do aplicativo do banco ou pelo internet banking. O Banco Central informou ainda que adotou as ações necessárias para apurar o caso e garantiu que aplicará "medidas sancionadoras previstas na regulação vigente".

Banco não avisará por telefonema, SMS ou e-mail

O BC afirmou também que, fora o próprio aplicativo ou o internet banking, não usará quaisquer outros meios de comunicação para informar sobre o assunto aos usuários afetados, como aplicativos de mensagens, telefonemas, SMS ou e-mail.

"Mesmo não sendo exigido pela legislação vigente, por conta do baixo impacto potencial para os usuários, o BC decidiu comunicar o evento à sociedade, à vista do compromisso com a transparência que rege sua atuação", completou, na nota, o banco.