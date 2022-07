Auxílio-caminhoneiro será liberado em 9 de agosto e primeiro pagamento será de R$ 2 mil; entenda

A partir de 9 de agosto começa a ser pago pelo governo federal o auxílio-caminhoneiro no valor de R$ 1 mil para profissionais de todo o país. A previsão é que até dezembro de 2022 sejam liberadas seis parcelas do benefício. As informações são do Extra.

No primeiro pagamento, serão liberadas duas cotas, referentes aos meses de julho e agosto, portanto os motoristas receberão R$ 2 mil.

Terão direito ao BEm-Caminhoneiro os transportadores de carga autônomos devidamente cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C) até 31 de maio de 2022. Os profissionais ainda deverão estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o CPF válidos.

Os motoristas de caminhão receberão o benefício antes dos taxistas, devido às informações sobre os profissionais cadastrados já terem sido repassadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do Ministério da Infraestrutura (Minfra), e estarem em processamento pela Dataprev.

No caso dos motoristas de táxis, que começarão a receber o auxílio no dia 16 de agosto, as prefeituras ainda estão encaminhando os cadastros ao governo federal. O envio começou nesta segunda-feira (25).

Calendário

Receberão em agosto os caminhoneiros cujos dados foram repassados até a última sexta-feira (22). Para os dados enviados de agora até o dia 11 de setembro, o pagamento será feito no dia 24 de setembro.

No caso de cadastros repassados pela ANTT até 9 de outubro, o pagamento será feito em 22 de outubro. Se o envio for feito até 13 de novembro, a inclusão será no pagamento de 26 de novembro. O último prazo para o envio dos cadastros será o dia 4 de dezembro. Neste caso, o pagamento será feito em 17 de dezembro.

