FGTS vai distribuir R$ 13,2 bilhões de lucro aos trabalhadores; veja detalhes

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) vai distribuir 99% do lucro líquido do fundo de 2021 aos trabalhadores. No total, serão distribuídos R$ 13,2 bilhões dos R$ 13,3 bilhões do lucro, após decisão tomada sexta-feira (22), durante reunião extraordinária do colegiado.

Este é o maior valor líquido desde que o dinheiro começou a ser dividido. Em 2021, por exemplo, foram distribuídos 96% do lucro do fundo, de R$ 8,1 bilhões.

Segundo a lei, a distribuição do lucro deve ocorrer até o dia 31 de agosto, mas o conselho curador também aprovou que o dinheiro seja repassado para as contas antes do determinado. Assim, a Caixa Econômica Federal está autorizada a fazer o repasse assim que houver a publicação.

Como será o repasse?

O índice de distribuição para o repasse será de 0,02748761 sobre o saldo na conta no dia 31 de dezembro deste no. Assim, quem tinha R$ 100, deve receber R$ 2,75, enquanto quem tinha R$ 1.000 deve ter R$ 27,49 creditados.

Apesar do repasse, o recebimento de parte do lucro do FGTS pelos trabalhadores não muda as regras para saque dos valores, com o dinheiro só podendo ser sacado nas condições previstas em lei, como em caso de demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria e doença grave.

