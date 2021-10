Atividades turísticas avançam, e Ceará registra o 3º melhor resultado do País

O índice que mede as atividades turísticas, como bares, restaurantes, hotéis, pousadas, parques aquáticos, entre outros, apresentou expansão de 5,1% no Ceará em agosto na comparação com julho, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nessa quinta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Foi o terceiro melhor resultado entre os estados analisados, atrás apenas do Paraná (5,4%) e Goiás, com crescimento de 8,8% nessa base de comparação.

Na comparação entre agosto deste ano e igual período de 2020, as atividades turísticas no Ceará avançaram 58,8%. De janeiro a agosto deste ano, o índice acumula alta de 12,7%.

Líder no País até janeiro

Para o secretário do Turismo do Estado, Arialdo Pinho, os números refletem uma retomada do setor mais forte no Ceará em comparação a outros destinos nacionais. Segundo ele, o objetivo é que o Ceará lidere essa recuperação brasileira até dezembro ou janeiro.

"Ela (retomada) é crescente. Até dezembro ou janeiro, a gente deve ser o número um ou dois do País. Já somos líderes no Nordeste e, com as ações que fizemos, devemos ser líderes nacionais também", afirma.

Embora aposte em uma forte recuperação, os níveis de atividade do setor só devem voltar aos patamares pré-pandemia no próximo isso.

Volta dos voos para Estados Unidos e Espanha

O retorno total requer mais tempo porque depende da recuperação de atividades específicas, como a volta completa dos voos internacionais e os navios de cruzeiro.

"Alguns equipamentos ainda estão faltando. Agora no fim do mês, irão voltar os voos para Paris. Estamos negociando com as companhias para voltar as frequências para os Estados Unidos, Espanha e Argentina até março ou abril de 2022", revela Pinho.

Em relação aos cruzeiros, o titular da Setur pontua que ainda não há nenhum navio confirmado para a temporada de 2021/2022, mas que há interessados, embora a recuperação seja mais lenta, tendo em vista o maior volume de investimento necessário.

Serviços

O volume de serviços prestados no Estado apresentou crescimento de 2,3% na passagem de julho para agosto, de acordo com o IBGE. Já na comparação entre agosto deste ano e igual período do ano passado, o setor expandiu 24,3%.

Nos oito primeiros meses do ano, os serviços no Ceará cresceram 10,6% ante igual período de 2020. Em 12 meses, a alta acumulada é mais tímida, de 2,5%.

Os resultados no oitavo mês do ano tiveram influência das altas observadas nos transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com alta de 39,3%; e nos serviços prestados às famílias - que incluem atividades como alojamento e alimentação -, com crescimento de 33,2% no Ceará em agosto.

Brasil

No País, o volume de serviços cresceu 0,5% em agosto ante julho. Na comparação com agosto de 2020, a alta foi de 16,7%.

Com o desempenho do setor, o volume de serviços acumula alta de 11,5% no ano ante igual período de 2020. O acumulado nos últimos 12 meses mostra expansão de 5,1%.

