As 20 cidades cearenses que mais geraram emprego em 2021; veja ranking

O Ceará gerou em 2021 um total de 81.460 mil vagas de emprego formal. O saldo é resultado de 492.569 mil admissões contra 411.109 desligamentos.

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), das 10 cidades que mais abriram vagas com carteira de trabalho no Estado, metade estão concentradas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A Capital foi o município com o maior saldo do Estado, com 37.037 empregos formais no ano passado. Em seguida, aparecem Juazeiro do Norte (5.793), Caucaia (3.477), Eusébio (2.985) e Maracanaú (2.296).

Confira o ranking com as 20 cidades cearenses que mais geraram vagas de trabalho em 2021:

Fortaleza: 37.037 Juazeiro do Norte: 5.793 Caucaia: 3.477 Eusébio: 2.985 Maracanaú: 2.296 Itapipoca: 1.911 Aquiraz: 1.620 Brejo Santo: 1.330 Quixeramobim: 1.295 Pereiro: 1.068 Iguatu: 845 Russas: 818 Itaitinga: 810 Morada Nova: 791 Jijoca de Jericoacoara: 764 Maranguape: 652 Pacajus: 648 Horizonte: 640 Sobral: 604 Cruz: 528

Para além das cidades da RMF, outras cidades também ganham destaque, como Pereiro - sede da empresa Brisanet - e Jijoca de Jericoacoara - polo turístico no litoral oeste.

Cidades do Sertão e do Cariri foram ainda destaques no ano passado, como Juazeiro do Norte, Itapipoca, Brejo Santo e Quixeramobim.

