Ceará gera 81,4 mil empregos formais em 2021; veja ranking por setor

O mercado de trabalho cearense registrou saldo positivo de 81, 4 mil empregos com carteira assinada em 2021, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira (31) pelo Ministério da Economia.

Desse total, 38,6 mil vagas foram ocupadas no setor de serviços. Em seguida, aparecem comércio (19, 8 mil) e indústria (14,3 mil). Ao longo do ano passado, foram 373,3 mil admissões e 367,3 mil desligamentos.

Show more

O saldo de 2021 — quando iniciou a vacinação contra a Covid-19 — é muito superior ao observado no primeiro ano da pandemia, em 2020, quando restaram somente 5,9 mil novas pessoas empregadas, entre contratações e demissões.

Os meses com maiores contratações foram julho e agosto, no Estado. Veja o número de vagas por mês:

Dentre os estados do Nordeste, o Ceará foi o terceiro que mais manteve postos de trabalhos, atrás da Bahia e de Pernambuco. Veja ranking:

Bahia - 133.779

Pernambuco - 89.697

Ceará - 81.460

Maranhão - 40.605

Paraíba - 32.970

Rio Grande do -

Alagoas - 29.219

Piauí - 20.688

Sergipe - 12.956



Brasil

O Brasil gerou 2, 7 milhões de postos de trabalho em 2021, considerando a diferença entre contratações (29,6, 6 milhões) e demissões (17, milhões). O resultado foi melhor que o ano passado, quando foram fechadas 191.455 vagas.

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste