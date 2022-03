As 10 cidades cearenses que mais abriram vagas de trabalho em fevereiro

Com saldo positivo no mês de fevereiro, o Ceará fechou o mês com mais de 8 mil empregos gerados. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, mostram que, dos municípios do estado, Fortaleza lidera com o melhor resultado.

A Capital cearense gerou 5,2 mil empregos em fevereiro, seguida por Caucaia (468), Juazeiro do Norte (395) e Barbalha (356).

Ainda de acordo com o levantamento do Ministério da Economia, em fevereiro, foram registradas 46.036 admissões e 37.989 demissões. O número representa a quantidade de contratos de trabalho via Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

Veja o top 10 de cidades que mais geraram empregos:

Fortaleza: 5.287 Caucaia: 468 Juazeiro do Norte: 395 Barbalha: 356 Eusébio: 331 Russas: 284 Brejo Santo: 160 Iguatu: 141 Quixadá: 137 Crateús: 131

Em Fortaleza, o setor de serviços foi o de maior destaque com 4,2 mil vagas geradas, o mesmo acontece com Juazeiro do Norte, Barbalha e Quixadá. Já em Caucaia, o setor de construção lidera essa lista (157), assim como no Eusébio e Crateús.

Já a indústria é destaque nos municípios de Russas (256), Brejo Santo (157) e Iguatu (92).

Por sua vez, entre os municípios que registraram os maiores saldos negativos estão Maracanaú, Sobral, Limoeiro do Norte e Icapuí.

Veja o top 10 de cidades que mais perderam empregos:

Maracanaú: -572 Sobral: -267 Limoeiro do Norte: -173 Icapuí: -141 Quixeré: -106 Solonópole: -70 Aquiraz: -52 Cascavel: -50 Marco: -35 Chorozinho: -30

Setor de serviços puxa saldo

O setor de serviços segue crescendo no Ceará e puxa o saldo positivo de fevereiro. O saldo da área ficou em cerca de 6 mil vagas geradas.

Outro agrupamento de destaque foi a construção, com saldo de 2,5 mil. Seguida pela indústria, com 72 empregos gerados, e o comércio, com 38.

Já a agropecuária teve saldo negativo no estado, já que houve mais desligamentos que admissões, sendo -661.