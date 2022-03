Ceará gera 8 mil postos de trabalho em fevereiro, segundo melhor resultado do Nordeste

Após uma sequência de dois meses com perdas de postos de trabalho, o Ceará voltou a gerar empregos.

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, o Estado terminou fevereiro com um saldo de 8.047 oportunidades de trabalho, o segundo melhor resultado do Nordeste, atrás apenas da Bahia (12.548)

Em dezembro, o saldo negativo foi de 1.772 empregos. Já em janeiro, o Estado perdeu 2.134 oportunidades de trabalho.

Ainda de acordo com o levantamento do Ministério da Economia, em fevereiro, foram registradas 46.036 admissões e 37.989 demissões. O número representa a quantidade de contratos de trabalho via Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

Nordeste

Bahia: 12.548

Ceará: 8.047

Maranhão: 3.495

Sergipe: 1.819

Piauí: 1.774

Rio Grande do Norte: 1.644

Pernambuco: 809

Alagoas: -600

Paraíba: -1.451

Dados nacionais

Assim como no Ceará, o Brasil teve um salto positivo de empregos em fevereiro deste ano. O Caged apontou um saldo de 328.507. O dado é resultado da soma de 2,013 milhões de admissões e 1,684 milhão de desligamentos.

O resultado vem na esteira do número positivo registrado em janeiro, com 155,1 mil vagas criadas

Setores no Estado

Mesmo com o saldo positivo, a agropecuária foi o setor que apresentou o pior desempenho para geração de empregos em fevereiro no Estado, terminando com um saldo negativo de 661. Já o comércio e a indústria tiveram saldo positivo com 38 e 72 contratações, respectivamente.

Já a construção civil fechou janeiro com um saldo de 2.552 empregos formais gerados, enquanto o setor de serviços foi o maior destaque, com saldo de 6.046 oportunidades de trabalho geradas.

Agropecuária: -661

Indústria: 72

Comércio: 38

Construção civil: 2.552

Serviços: 6.046

Veja o saldo de empregos no Ceará de julho/21 a fev/22

Julho/21: 12.042 mil

Agosto/21: 15.715 mil

Setembro/21: 13.169 mil

Outubro/21: 7.576 mil

Novembro/21: 11.488 mil

Dezembro/21: - 1.772 mil

Janeiro/22: - 2.134 mil

Fevereiro/22: 8.047 mil

