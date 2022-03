Ceará perde mais de 1,5 mil empregos em janeiro; veja cidades que mais contrataram e demitiram

O Ceará perdeu postos de trabalho no primeiro mês desse ano. Segundo dados do O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, o Estado terminou janeiro com um saldo de menos 1.508 oportunidades de trabalho.

O resultado marca o segundo mês consecutivo com perdas de empregos no Ceará, segundo dados do Caged. Em dezembro, o saldo negativo foi de 1.665 empregos.

Ainda de acordo com o levantamento do Ministério da Economia, em janeiro, foram registradas 40.658 admissões e 42.166 demissões, gerando um estoque de 1,19 milhão de empregos. O número representa a quantidade de contratos de trabalho via Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

Dados nacionais

Enquanto o Ceará apresentou resultado negativo, o Brasil teve um salto positivo de empregos em janeiro deste ano. O Caged apontou um saldo de 155.178. O dado é resultado da soma de 1,777 milhão de admissões e 1,622 milhão de desligamentos.

Atualmente, o País conta com, segundo dados do Caged, um estoque de 40,833 milhões de empregos formais.

Setores no Estado

O comércio foi o setor que apresentou o pior desempenho para geração de empregos em janeiro no Estado, terminando com um saldo negativo de 2.586. A agropecuária e a indústria cearense também encerrou o primeiro mês do ano demitindo mais do que contratando, com saldos de -366 e -21, respectivamente.

Já a construção civil fechou janeiro com um saldo 67 empregos formais gerados, enquanto o setor de serviços foi o maior destaque, com saldo de 1.398 oportunidades de trabalho geradas.

Municípios com mais empregos

Considerando os números do Estado, Barbalha foi a cidade com o maior número de empregos gerados em janeiro, com um saldo de 298, sendo seguido por Brejo Santo e Aquiraz.

Veja o top 10 de cidades que mais geraram empregos:

Barbalha: 298 Brejo Santo: 259 Aquiraz: 190 Morada Nova: 157 Itapipoca: 98 Varzea Alegre: 89 Russas: 77 Acarau: 63 Canindé: 60 Quixeramobim: 56

Em contrapartida, Fortaleza foi a cidade que mais perdeu empregos em janeiro, segundo seguida por Maracanaú e Sobral.

Veja o top 10 de cidades que mais perderam empregos:

Fortaleza: -790 Maracanaú: -726 Sobral: -425 Juazeiro do Norte: -253 Cascavel: -194 Maranguape: -170 Quixeré: -152 Icapuí: -87 Pacatuba: -80 Milagres: -50

