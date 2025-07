Aposta simples acerta seis números da Mega-Sena e leva mais de R$ 50 milhões

Uma aposta simples, de cota única, feita em Goiânia, Goiás, acetou as seis dezenas da Mega-Sena concurso 2882, sorteada na noite desta terça-feira (1°), e levou o prêmio de R$ 50.722.168,24.

No Ceará, duas apostas acertaram cinco dezenas e levaram R$ 33.594,47, cada. As apostas foram feitas nas cidades de Tauá e Assaré. Ambas foram feitas na modalidade simples e com cota única.

Para o próximo sorteio, que deve acontecer na noite desta quinta-feira (3), o prêmio esperado é de R$ 3,5 milhões.

Resultado Mega-Sena do concurso 2882

23 - 51 - 11 - 15 - 49 - 19

RESUMO DO SORTEIO

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 50.722.168,24

5 acertos

97 apostas ganhadoras, R$ 33.594,47

4 acertos

5.365 apostas ganhadoras, R$ 867,70

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 5 é de: