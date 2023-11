Após polêmicas com cupom, Mercado Livre suspende parte da promoção de Black Friday

O Mercado Livre decidiu neste domingo (26) suspender a terceira parte da promoção de Black Friday após inúmeras reclamações de usuários da plataforma no X (antigo Twitter) e no Reclame Aqui.

Em explicações ao site TudoCelular, o Mercado Livre disse ter observado uma procura acima do esperado pelos cupons na plataforma, o que fez com que os descontos, que poderiam chegar a R$ 1 mil, esgotassem em questão de minutos.

Veja também

"Com a alta procura dos cupons oferecidos no dia de ontem (sábado, 24 de novembro), a programação especial do Mercado Pago para a Black Friday já se esgotou. Com isso, a ativação que estava prevista para amanhã (segunda-feira, 27 de novembro) foi suspensa", manifestou a plataforma.

Muitas das reclamações de consumidores foram registradas nas redes sociais, sobretudo no X (Twitter). Através de nota, o Mercado Livre também se pronunciou na plataforma sobre o caso.

"O perfil do Mercado Livre não foi hackeado. Os comentários ofensivos que aparecem em respostas a usuários no perfil também não foram escritos pelos nossos times. Infelizmente, alguns usuários trocaram seu nome por frases ofensivas, que apareceram no início das respostas automatizadas da página da companhia no X (Twitter). Já resolvemos esta questão, mas seguimos aqui atentos para garantir que os usuários também tenham a melhor experiência em nossa rede", declarou.

Entenda o caso

O Mercado Livre lançou a promoção "Tá na Mão", que seria veiculada durante alguns comerciais específicos da TV Globo a partir da quinta-feira (23), véspera da data oficial da Black Friday em todo o mundo.

Na campanha, seria veiculado um aperto de mão e uma campainha com cupons de descontos no valor das compras no Mercado Livre para os 1 mil primeiros usuários que pagassem as mercadorias usando exclusivamente o saldo do Mercado Pago, plataforma financeira do site.

O primeiro cupom foi veiculado durante o programa Encontro com Patrícia Poeta na quinta-feira. Os usuários puderam aproveitar R$ 500 de desconto em compras a partir de R$ 700, desde que observados os requisitos.

Foi no sábado (25), no entanto, a partir do segundo cupom, que os problemas começaram. Durante o intervalo do Altas Horas, foi veiculado um benefício de R$ 1 mil.

Esgotado rapidamente, diversos consumidores relataram no X (Twitter) que tiveram problemas para fazer o resgate da promoção. O mesmo aconteceu no Reclame Aqui.

Alguns deles informaram que, apesar de terem conseguido aplicar o desconto na compra, foram cobrados pelo valor cheio, além de problemas na plataforma impedindo os consumidores de finalizar a transação.

Usuários no X (Twitter) tumultuaram ainda mais a questão adulterando o bot de respostas no perfil oficial do Mercado Livre, com respostas controversas.

Após explicações oficiais da plataforma, o Mercado Livre ainda se manifestou explicando o ocorrido do último sábado, informando que houve ainda um aumento no número de cupons de desconto.

"Diante do extraordinário interesse pela promoção, o Mercado Pago dobrou o número de cupons inicialmente alocados para a ativação, disponibilizando 2.000 códigos de desconto. Ainda assim, lamentavelmente, alguns usuários não conseguiram usufruir da oferta relâmpago, que se esgotou em poucos minutos", disse.

"Outros usuários experimentaram dificuldades ao aplicar o cupom no momento do pagamento, em função de uma instabilidade na plataforma durante a ativação. Estes casos já estão sendo verificados e tratados pela equipe de atenção ao consumidor do Mercado Livre", completou a plataforma.

A terceira ativação estava prevista para acontecer nesta segunda-feira durante o intervalo do programa Encontro com Patrícia Poeta, também da TV Globo, mas foi suspensa pelo Mercado Livre.