Sindialimentos visita Potiporã, maior fazenda de camarão do país

Um grupo de diretores e executivos de 13 empresas associadas ao Sindicato da Indústria de Alimentos do Ceará (Sindialimentos) visitou, na semana passada, a fazenda Potiporã, do empresário cearense Cristiano Maia, maior criador de camarão do país.



A comitiva conheceu as áreas de produção da Potiporã, que ocupa 2 mil hectares, dos quais 1,3 mil hectares são espelho d’água, e fez, também, uma imersão no modelo de gestão e nos processos internos da fazenda.

Durante a visita, eles conheceram o funcionamento da unidade industrial de beneficiamento de camarão da Potiporã, que possui etapas supervisionadas para garantir a alta qualidade dos seus produtos.

Na área industrial de beneficiamento da Fazenda Potiporã, são processadas mensalmente mais de 1.200 toneladas de camarão, comercializadas em quase todos os estados brasileiros.

O complexo fabril da Potiporã conta com sete fábricas de gelo, que produzem diariamente 200 toneladas, utilizadas ao longo do processo produtivo. Na área interna da fazenda, está instalada e em operação uma usina de geração de energia solar fotovoltaica, cujas placas ocupam 9 hectares e geram 3 MW que abastecem todo o complexo industrial da fazenda.

Cristiano Maia expressou sua alegria por receber os representantes do Sindialimentos. Ele disse:

“É um prazer receber o Sindialimentos aqui na Potiporã. Ficamos felizes por compartilhar com visitantes de outros estados nossa experiência no processamento de camarão. Estamos orgulhosos por mostrar como nossa operação funciona”.