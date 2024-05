Fiec homenageia sete executivos durante o Dia da Indústria; conheça os nomes

Sete executivos serão homenageados durante a celebração anual do Dia da Indústria, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), no próximo dia 9, na cidade de Fortaleza. Seis deles receberão a Medalha do Mérito Industrial da instituição, enquanto o outro a Medalha da Ordem do Mérito Industrial, da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O evento começará às 19h e será comandado pelo presidente da fundação, Ricardo Cavalcante. Os industriais serão agraciados devido às "significativas contribuições ao progresso da indústria cearense", conforme a federação. Serão homenageados:

Medalha da Ordem do Mérito Industrial da CNI:

Ricardo Steinbruch, presidente do Conselho de Administração da Vicunha e atual presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT).

Medalha do Mérito Industrial da Fiec:

Mário Araripe , sócio-Fundador da Casa dos Ventos;

, sócio-Fundador da Casa dos Ventos; Deusmar Queirós , fundador da Pague Menos;

, fundador da Pague Menos; Lourival Tavares , presidente do Grupo Tavares e Cerâmica Assunção;

, presidente do Grupo Tavares e Cerâmica Assunção; Cristiano Maia , presidente do Grupo Samaria;

, presidente do Grupo Samaria; Roberto Pessoa , prefeito de Maracanaú e presidente e fundador da Emape;

, prefeito de Maracanaú e presidente e fundador da Emape; Aline Telles Chaves, presidente do grupo Telles.

Conheça os homenageados

Ricardo Steinbruch

Presidente do Conselho de Administração da Vicunha e da ABIT, é bacharel em Administração pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e figura de destaque na indústria têxtil, com mais de 40 anos de experiência. Ao longo da carreira, desempenhou papéis-chaves em órgãos como Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e Banco Fibra.

Além do compromisso com o setor, Steinbruch contribui ativamente para causas culturais, sendo patrono do Museu de Arte de São Paulo (Masp) e Museu Reina Sofia. Também é membro de conselhos de instituições como Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) e Pinacoteca.

Mário Araripe

Sócio-fundador da Casa dos Ventos — referência em energia renovável no Brasil —, é responsável por 1/4 de todos os projetos eólicos do País. Ele criou a companhia em 2007, como uma desenvolvedora de projetos de geração de energia eólica e, após 15 anos de trajetória, se consolidou como líder no mercado, atuando de forma verticalmente integrada em todos os segmentos de energia renovável: desenvolvimento, geração, operação e manutenção, comercialização e plataforma de soluções customizadas para acelerar a jornada da descarbonização de empresas de diferentes setores da economia.

Atualmente, a Casa dos Ventos possui 3,1 GW de projetos em operação e mais de 30 GW de projetos em desenvolvimento, que equivale ao maior portfólio de renováveis do país.

Além do setor de energia, Araripe também conta com passagens nos setores: têxtil, construção civil, financeiro e imobiliário. Em 1997, o empresário investiu na fabricante brasileira de veículos Troller, tornando-se o controlador da marca, posteriormente vendida para a Ford, em 2006. É formado em Engenharia Mecânica-Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), com curso de extensão pela Harvard Business School, nos Estados Unidos.

Deusmar Queirós

O empresário cearense, nascido em Amontada no ano de 1947, começou a jornada aos oito anos na Mercearia Santo Antônio, destacando-se desde cedo pelo espírito empreendedor. Formado em Economia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), ampliou os conhecimentos nos Estados Unidos.

Além de atuar como coordenador do curso de Economia na Unifor, teve sucesso no mercado financeiro a partir de 1971. Montou a Diretoria de Operações da Bolsa de Valores do Ceará e fundou a PAX Corretora de Valores, em 1977. Em 1981, inaugurou as Farmácias Pague Menos, em Fortaleza, transformando-a em uma gigante nacional, com mais de 26 mil colaboradores e 1.650 pontos de venda, sendo a única varejista presente em todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal.

Lourival Tavares

Presidente do Grupo Tavares e Cerâmica Assunção, é um empresário dedicado à promoção da sustentabilidade. Com cinco décadas de foco na fabricação sustentável de cerâmicas vermelhas, o empresário gerencia um diversificado portfólio de produtos, destacando-se pela ênfase no meio ambiente e na redução de resíduos em obras.

O reconhecimento do Instituto Chico Mendes, manifestado por dois troféus, reforçou o compromisso ambiental do Grupo Tavares, consolidando Lourival Tavares como um empreendedor comprometido com um futuro sustentável.

Cristiano Maia

É um empreendedor visionário, atuando como engenheiro, construtor de estradas, industrial, criador de cavalos, agricultor, pecuarista e o maior carcinicultor do Brasil.

Como controlador do Grupo Samaria, lidera um conglomerado de empresas que operam em diversas áreas nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação o destaca como um líder no cenário empresarial brasileiro.

Roberto Pessoa

O político e empresário tem uma trajetória diversificada. Formado em contabilidade e economia, presidiu a Associação Cearense de Avicultura, em 1967, destacando-se em congressos brasileiros e latino-americanos.

Em 1990, entrou na vida pública como deputado estadual, quando, na época, teve o terceiro maior número de votos do Ceará à Assembléia Legislativa. Quatro anos depois, disputou o primeiro mandato de deputado federal, sendo o sexto mais votado. Com votações sempre crescentes, reelegeu-se em 1998 e em 2002, interrompendo o mandato para assumir a Prefeitura de Maracanaú, em 2004. Ele foi reeleito em 2008 e em 2020.

Na indústria, Roberto Pessoa foi diretor da Fiec e do Sindicato de Rações Balanceadas, Federação da Agricultura, Sindicato Rural de Tianguá, além de presidente da Associação Cearense de Avicultura, da Associação Nordestina de Avicultura e da União Brasileira de Avicultura — sendo o único nordestino a presidir a entidade até hoje.

É graduado em economia pela UFC e técnico em contabilidade pela Fênix Caixeiral. Escreveu livros, como "A volta do algodão, uma questão de justiça social".

Aline Telles Chaves

Presidente do Grupo Telles, ela tem mais de 25 anos de carreira dedicados ao crescimento e inovação das empresas do grupo. É mestre em administração, pela Fundação Dom Cabral, e em marketing, pela Unifor.

A executiva está à frente do grupo formado por sete empresas, de diferentes segmentos. São elas: Naturágua água mineral; Yplastic; Santelisa Embalagens; Agropaulo; Ceará Mirim; Ypetro; e iPark Complexo Turístico. A experiência dela abrange planejamento estratégico, gestão dos negócios, projetos de inovação e sustentabilidade, contribuindo para o Grupo Telles, a mais antiga empresa familiar do Brasil.

Serviço

Dia da Indústria

Local: La Maison Coliseu (Av. Eng. Luiz Vieira, 555 - Papicu, Fortaleza)

Horário: 19h