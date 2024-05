Estação Fashion anuncia parceria com maior especialista em confecção do Brasil

Novo polo de moda do Ceará, o Estação Fashion fechou parceria com Eduardo Cristian, maior especialista em confecção do Brasil. Ele será o embaixador do empreendimento e desempenhará um papel fundamental no projeto. Além de participar do alinhamento estratégico de marketing e comercial do empreendimento, Eduardo vai contribuir para o planejamento voltado ao fortalecimento da marca, branding e, principalmente, na capacitação de clientes, entre outras iniciativas estratégicas.

Com previsão de inauguração para o segundo semestre de 2025, o Estação Fashion está sendo erguido em frente à Praça da Estação, no Centro, e vai gerar cerca de 5 mil empregos de forma direta e indireta.

A parceria é um marco importante para o polo, que traz toda a relevância e talento de Eduardo para somar à proposta de fortalecer o atacado de moda do Ceará com infraestrutura completa. O empreendedor iniciou sua trajetória profissional na feira da madrugada do Brás como camelô. Ele construiu uma carreira sólida no setor e hoje é reconhecido como um dos maiores especialistas em estratégias de produção e vendas para confecções, tendo realizado cursos, palestras e eventos para mais de 30 mil pessoas. Eduardo ainda é idealizador de um dos maiores eventos de confecção do mundo, o MBA Fashion Day.

"Dedico-me intensamente ao estudo do comportamento do mercado e das novas tendências, especialmente aquelas que estão em sintonia com as tecnologias emergentes. Meu objetivo é proporcionar uma visão de futuro para o Estação Fashion, posicionando-o como líder e referência no segmento de shopping de atacado. Estou determinado a impulsionar o empreendimento para a vanguarda do setor, oferecendo experiências inovadoras e alinhadas com as demandas do mercado moderno”, destaca Eduardo Cristian.

Para Dani Branquinho, Gerente de Marketing do Estação Fashion, a chegada do profissional ao centro de compras como conselheiro representa um passo muito grande em relação ao empreendimento. “Eduardo é um grande nome do mercado de moda e atacado, quando pensamos em pessoas que influenciam esse público. Hoje, ele é referência no Brasil e sua chegada representa um ganho não só para o Estação Fashion, mas para todo o Ceará”, celebra.

