Perfumaria cearense fecha contrato de exclusividade com a Chanel para Norte e Nordeste

A cearense AmericaNews Beauty fechou contrato de exclusividade com a Chanel e passa a ser a única revendedora oficial de produtos da célebre marca francesa no Norte e Nordeste.

Até então, no mercado brasileiro, somente a região Sudeste contava com a presença da Chanel de forma oficial.

As lojas incluídas no contrato são do shopping RioMar Fortaleza, Natal Shopping (RN) e Grão-Pará (PA).

Segundo a gerente executiva de Marketing da perfumaria, Germana Mara, as três unidades terão também móveis que levam o design da marca.

"O interesse da marca em estar presente em nossos três pontos de venda se deu pela estrutura da empresa, que preza pela governança e atua em constante linha de inovação, trazendo desde pesquisa de mercado até o uso de inteligência artificial para auxiliar no escalonamento e decisões de marketing. Além disso, a capilaridade do grupo foi outro fator decisivo para a estratégia da Chanel para atender as regiões Norte e Nordeste", afirmou.

Fundada no Ceará, a empresa soma 13 lojas em quatro estados (Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Pará).