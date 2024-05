Ceará está livre da aftosa sem vacinação, diz Ministério da Agricultura

O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou, no dia 30 de abril, portaria (nº 678) no Diário Oficial da União incluindo o Ceará na lista de estados livre da febre aftosa sem vacinação.

Trata-se de uma atualização da portaria 665, que havia sido divulgada em 21 de março e não trazia o Estado nesse rol.

Lista

A lista completa tem as seguintes unidades da Federação: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal.

Segundo o Ministério, nesses estados é proibido o armazenamento, a comercialização e o uso de vacinas contra a aftosa.

A notícia é positiva para a pecuária cearense, pois estar na lista facilita a negociação e transferência dos rebanhos do Ceará para os demais estados.

