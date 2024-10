Anatel notifica prestadores para tirarem do ar bets não autorizadas pelo governo

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou, nesta quinta-feira (10), que começou a notificar prestadoras de telecomunicações para bloquear bets não autorizadas pelo governo federal. A medida ocorre após determinação da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda que liberou o funcionamento de 213 casas de apostas online no País.

"Caberá a cada uma das prestadoras tomar as providências técnicas necessárias para implementar essa determinação, a partir de sexta-feira, 11/10. O tempo para a execução do bloqueio dependerá das medidas empregadas pelas prestadoras, conforme suas especificidades", informou comunicado da Anatel.

A Agência ainda frisa que serão bloqueadas as plataformas não autorizadas pelo Ministério da Fazenda. O prazo para apostadores retirar o dinheiro dessas plataformas se encerra nesta quinta-feira (10).

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), anunciou nesta quinta-feira (10) que cerca de 2 mil sites de apostas online serão bloqueados no Brasil nesta sexta (11).

Lista de 'bets' autorizadas

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da fazenda atualizou nesta semana a lista das empresas que poderão explorar as apostas online no Brasil até 31 de dezembro deste ano. A relação conta, agora, com 96 empresas, que correspondem a 213 bets. Já as listas dos estados têm 18 empresas.

