Cerca de 2 mil sites de bets serão bloqueados do Brasil nesta sexta-feira (11)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), anunciou nesta quinta-feira (10) que cerca de 2 mil sites de apostas online, chamados de "bets", serão bloqueados no Brasil nesta sexta (11). O motivo é que essas empresas não pediram ou não tiveram autorização do Governo Federal para funcionar no País. Informações são do g1.

O ministro afirmou ainda que quem ainda não fez o resgate de valores nas plataformas deve fazer até 23h59 desta quinta. "Estamos pedindo para as pessoas resgatarem porque fica mais complexo encontrar um caminho para o resgate depois que o site sair do ar", justificou Haddad.

Caso não sejam feitos os saques a tempo, não haverá "alternativa tecnológica" que permita o resgate do dinheiro com os sistemas fora do ar, segundo o ministro. "Pode acontecer de a pessoa ainda conseguir acessar um desses sites a partir de amanhã, por estar uma empresa pequena que vai demorar um ou dois dias para atender à Anatel, mas amanhã [sexta] começa efetivamente a lei a vigorar da maneira que foi aprovada pelo Congresso Nacional", explicou ele.

Ministério atualiza lista de 'bets' autorizadas

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da fazenda atualizou nesta semana a lista das empresas que poderão explorar as apostas online no Brasil até 31 de dezembro deste ano. A relação conta, agora, com 96 empresas, que correspondem a 210 bets. Já as listas dos estados têm 18 empresas.

>> Confira a relação das 'bets' autorizadas a operar no País