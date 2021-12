Anatel divulga 49 modelos de celulares compatíveis com 5G; veja lista de aparelhos

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou a lista de 49 modelos de celulares que serão compatíveis com a rede 5G, além de serem homologados pela agência.

A previsão de início de funcionamento da rede é até o fim do 1º semestre de 2022 nas capitais brasileiras.

Em nota, a Anatel informou ainda que o cliente pode confirmar se o aparelho está apto à rede por meio de um selo de homologação localizado no manual do equipamento.

Por enquanto, apenas os produtos homologados pela Agência podem utilizar o 5G.

Veja a lista completa abaixo

Apple

iPhone 12;

iPhone 12 Mini, Pro e Pro Max;

iPhone 13;

iphone 13 Mini, Pro e Pro Max;

Samsung

Galaxy A32 5G;

Galaxy A52 5G;

Galaxy A52s 5G;

Galaxy M52;

Galaxy Note 20 5G;

Galaxy Note 20 Ultra 5G;

Galaxy S21;

Galaxy S21 FE;

Galaxy S21 Ultra;

Galaxy S21+;

Galaxy Z Flip 3;

Galaxy Z Fold 2;

Galaxy Z Fold 3.

Xiaomi

Mi 10T;

Mi 10T Pro;

Mi 11;

Poco F3;

Poco M3 Pro;

Redmi Note 10 5G;

Xiaomi 11 Lite 5G NE.

Motorola

Moto G 5G;

Moto G 5G Plus;

Moto G100;

Moto G200;

Moto G50 5G;

Moto G71;

Motorola Edge;

Motorola Edge 20;

Motorola Edge 20 Lite;

Motorola Edge 20 Pro.

Nokia

Nokia G50.

Asus

ROG Phone 3;

ROG Phone 5;

ROG Phone 5s;

Zenfone 7;

Zenfone 8;

Zenfone 8 Flip;

Realme

Realme 7 5G;

Realme 8 5G;

Realme GT Master Edition.

TCL

TCL 20 Pro 5G.

Fortaleza pode ser a 1ª capital do Nordeste a receber 5G

Fortaleza pode sair na frente e receber o fornecimento do 5G antes que as demais cidades do Nordeste. Isso porque o município é o único entre as capitais da Região com legislação totalmente adaptada à Lei Geral de Antenas.

Ainda em 2017, a Prefeitura aprovou lei complementar que revogou a legislação anterior e prevê o cumprimento das regras federais para a instalação das novas antenas.

Além de Fortaleza, somente outras seis capitais já estão com a parte regulatória pronta para possibilitar a chegada do 5G, conforme levantamento da Conexis Brasil Digital, entidade que reúne empresas de telecomunicações e de conectividade.

Cidades preparadas para receber o 5G

Fortaleza

Boa Vista

Porto Velho

Palmas

Brasília

Curitiba

Porto Alegre

Adaptação total desde 2017

Em nota, a Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), Pasta responsável pela regulação e autorização das antenas, ressalta que a legislação adequada e a governança digital faz de Fortaleza "um cenário pronto para o 5G".

"Já estando pronta para o recebimento da tecnologia 5G, Fortaleza será um dos primeiros lugares do Brasil a recebê-la, o que gera para a cidade uma série de oportunidades econômicas e sociais", acrescenta o texto.

A secretaria ainda reforça que a tecnologia irá permitir a ascensão da internet das coisas, que irá qualificar e ampliar o ambiente de negócios de Fortaleza, beneficiando diversas áreas, como segurança, saúde, construção civil e comércio.