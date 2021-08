Air France-KLM retoma operações em Fortaleza a partir de outubro com três voos semanais para Paris

Como já previsto pela Air France-KLM, as operações de voos da companhia aérea vão retomar a partir do dia 22 de outubro em Fortaleza. O voo direto para Paris será realizado três vezes por semana, conforme anunciado pelo diretor geral da empresa para a América do Sul, Jean-Marc Pouchol, nesta quinta-feira (26), em entrevista coletiva.

Os voos estarão disponíveis nas quartas, sextas-feiras e domingos, tanto na rota Fortaleza-Paris quanto na Paris-Fortaleza. Os horários previstos são de:

Paris-Fortaleza: saída: 13h30 / chegada: 17h30

Fortaleza-Paris: saída: 19h35 / chegada: 9h25

"Essa é uma rota estratégica. Nós ficamos muito felizes com essa retomada das operações. Realmente queríamos implantar uma presença global no mercado brasileiro e, com essa rota de Fortaleza, conseguimos ter essa cobertura", afirma o diretor-geral.

De acordo com Pouchol, há uma demanda reprimida no Brasil de viagens para o exterior e as viagens de lazer ao redor do mundo que lideram a retomada no momento, já que as corporativas ainda estão em recuperação.

'Cedo para Amsterdã'

Questionado pela reportagem, o diretor-geral afirmou que "ainda é cedo" para uma retomada de voos diretos de Fortaleza para Amsterdã. "Vamos começar com Paris para primeiro viabializar essa oferta. Ainda é cedo demais para essa segunda retomada".

Pouchol afirmou também que, com relação ao preço médio das passagens aéreas, houve uma queda por conta da baixa demanda, a expectativa agora é de que haja uma recuperação.

Jean-Marc Pouchol diretor-geral "Tivemos uma baixa no preço médio das passagens com relação ao início da pandemia, se efetivamente a demanda aumentar, vamos recueprar os preços médios a curto e médio prazo".

Malha aérea

Além dos voos de Fortaleza, a companhia oferta, semanalmente, ainda sete voos de São Paulo-Paris, três voos de Rio de Janeiro-Paris, sete voos de São Paulo-Amsterdã e cinco voos de Rio de Janeiro-Amsterdã.

Essa retomada é possível, segundo Pouchol, pela abertura das fronteiras para brasileiros em países europeus como França, Suíça, Alemanha e Espanha, mediante comprovação de imunização contra a Covid-19.