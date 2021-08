Latam retoma em outubro voo direto entre Fortaleza e São Luís

A Latam anunciou que vai retomar em 31 de outubro o voo direto entre Fortaleza e São Luís, no Maranhão. A operação estava suspensa desde abril do ano passado em função da pandemia.

O anúncio faz parte do movimento de retomada da malha aérea da companhia no País. A rota São Luís-Fortaleza será operada diariamente com aeronaves Airbus A320 e A321.

As passagens aéreas já estão à venda a partir de R$ 262,91 o trecho, com taxas inclusas.

Com a retomada do voo entre Fortaleza e São Luís, a rota ficará cinco vezes mais rápida, de acordo com a Latam. O voo tem duração de 1h15 e substitui a viagem de 6h30 com conexão no Distrito Federal.

Teresina

Além do voo entre São Luís e Fortaleza, a Latam também anunciou que vai iniciar o voo direto entre São Luís e Teresina, no Piauí, em 2 de novembro. A rota será operada duas vezes por semana.

