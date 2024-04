Enel descarta possibilidade de quebra de contrato da concessão no Ceará: 'Não trabalho com essa hipótese'

Um dia após ser sabatinado na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o diretor-presidente da Enel Ceará, José Nunes, disse não acreditar na possibilidade de ocorrer uma quebra de contrato para a prestação do serviço no Estado.

“Eu não trabalho com essa hipótese”, afirmou, durante entrevista ao Diário do Nordeste, na manhã desta quinta-feira (25).

Firmada em 1998, a concessão à distribuidora encerra em quatro anos, em 2028. No entanto, após a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a empresa, foi comentada a intenção por parte dos deputados de solicitar a rescisão à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), caso fosse necessário.

'Plano robusto'

A Enel Ceará, porém, descarta a possibilidade por considerar ter um plano robusto para solucionar os problemas relacionados à má qualidade do serviço.

Com relação ao contrato [ser quebrado], eu não trabalho com essa hipótese. Eu não trabalho com o [cenário de] não vai dar certo, eu estou trabalhando para juntar uma equipe, que, na minha opinião, é uma das melhores do País em todas as distribuidoras, para o alcance das soluções”, declarou Nunes. José Nunes Diretor-presidente da Enel Ceará

Investimentos da Enel Ceará

Nesta quinta (25), a companhia anunciou investimentos de R$ 4,8 bilhões no período de 2024 a 2026, em toda a área de concessão, para melhorias — entre as quais inclui reforço na infraestrutura, aumento do número de funcionários próprios e obras estruturais.

Segundo a empresa, o valor representa uma média anual de R$ 1,6 bilhão neste período, um aumento de cerca de 44% em relação à média anual de investimentos dos últimos seis anos.

"Um ponto relevante do plano inclui a contratação, neste período, de cerca de 1.750 novos colaboradores para atuar, principalmente, na operação em campo até 2026. Apenas este ano, serão contratados cerca 450 novos colaboradores e incorporados 120 novos veículos, para agilizar o atendimento aos clientes", afirmou a Enel Ceará em nota à imprensa.

Dentre as iniciativas apresentadas pela distribuidora, destacam-se a intensificação das manutenções preventivas, o aumento do número de podas preventivas e a modernização da rede elétrica. Por ano, a companhia planeja realizar mais de 50 mil manutenções, cerca de 320 mil podas e inspeções em 90 mil pontos da rede elétrica em todo o estado.