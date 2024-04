Ceará tem 4 hotéis de luxo entre os 25 melhores do Brasil; veja lista e imagens

A publicação do Travellers' Choice 2024, do Tripadvisor, trouxe o Ceará em destaque no Brasil. O Estado tem quatro hotéis entre os 25 melhores do País na categoria hospedagens de luxo. Em comparação com o ano passado, mais um empreendimento aparece na lista.

Na lista, Carmel Taíba Exclusive Resort, Carmel Cumbuco Resort, Hotel Vila Selvagem e Porto das Dunas Praia Hotel foram os escolhidos. O Vila Selvagem, em Fortim, também aparece no ranking dos melhores hotéis-boutique, lista que conta com o Vila Kalango, na praia de Jericoacoara, como o melhor hotel do gênero no País.

Além dos quatro hotéis cearenses, também aparecem na lista o Villas de Trancoso Hotel e Resort, em Trancoso, na Bahia, e o Oceana Atlântico Hotel, em João Pessoa, na Paraíba.

De acordo com a TripAdvisor, o ranking premia "o mais alto nível de excelência em viagens". O Travellers' Choice é dado "a quem recebe um grande volume de avaliações e opiniões positivas da comunidade do Tripadvisor em um período de 12 meses".

Legenda: Carmel Taíba Foto: Divulgação/Carmel Taíba

Legenda: Carmel Cumbuco Foto: Divulgação/Carmel

Legenda: Vila Kalango em Jericoacoara Foto: Divulgação/Vila Kalango

Veja a lista dos melhores hotéis de luxo do Brasil segundo o TripAdvisor:

Buona Vitta Gramado - Gramado (RS) Fairmont Rio de Janeiro - Copacabana (RJ) Villas de Trancoso Hotel e Resort - Trancoso (BA) L.A.H. Hostelleire - Campos do Jordão (SP) Ponta dos Ganchos Exclusive Resort - Governador Celso Ramos (SC) Vila da Santa Hotel Boutique & Spa - Armação dos Búzios (RJ) Laghetto Stilo Vita - Gramado (RS) Villa do Vale Boutique Hotel - Blumenau (SC) Santa Teresa Hotel RJ - MGallery - Rio de Janeiro (RJ) Hotel Carroção - Tatuí (SP) ModeVie Boutique Hotel - Gramado (RS) Carmel Taiba Exclusive Resort - São Gonçalo do Amarante (CE) Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel, Iguassu Falls - Foz do Iguaçu (PR) Carmel Cumbuco Resort - Caucaia (CE) Meliá Brasil 21 - Brasília (DF) Pullman São Paulo Ibirapuera - São Paulo (SP) Hotel Vila Selvagem - Fortim (CE) Porto das Dunas Praia Hotel - Aquiraz (CE) Oceana Atlântico Hotel - João Pessoa (PB) Grande Mercure SP Itaim Bibi - São Paulo (SP) Hotel Berro D'Agua Eco Resort - Avaré (SP) Hotel Fasano Belo Horizonte - Belo Horizonte (MG) Grand Mercure Brasilia Eixo Monumental - Brasília (DF) Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada - Brasília (DF) Grand Mercure São Paulo Ibirapuera - São Paulo (SP)

