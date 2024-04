Ceará está na Moda: rodada de negócios deve movimentar ao menos R$ 5 milhões no primeiro dia

Iniciativa do evento “Ceará está na Moda”, as rodadas de negócios cujo objetivo é comercializar a moda cearense com outros estados devem movimentar, nesta terça-feira (23), pelo menos R$ 5 milhões. A estimativa é da organizadora do evento, Maristela Pavan.

Em sua primeira edição, o “Ceará está na Moda” acontece no Centro de Eventos do Ceará até a próxima quinta-feira (25) e terá rodadas de negócios, palestras, oficinas e desfiles. Hoje, as rodadas de negócios acontecem entre empresários cearenses e compradores de 18 estados brasileiros. Entre os potenciais compradores estão São Paulo, Rio de Janeiro e boa parte do Norte e Nordeste.

Nesta quarta-feira (24), haverá no evento rodadas de negócios incluindo compradores internacionais de cinco países, que já começaram inclusive a visitar algumas fábricas no Estado, prospectando oportunidades de parcerias comerciais.

Para Maristela, a localização estratégica do Ceará é um forte atributo para colocar novamente o estado no protagonismo do mercado de moda.

“É uma localização estratégica para Europa, Estados Unidos, temos voos diretos e isso nos favorece demais. Queremos que o Brasil volte a falar da moda cearense, porque a todo momento o nosso estado lança estilistas para o mundo inteiro”, destaca.

