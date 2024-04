Acredite! Enel diz que investirá R$ 4,8 bi no Ceará

Acredite! Em mensagem a esta coluna, a Enel Distribuição Ceará informa que executará um plano estruturado de ações que visam reforçar a resiliência e a qualidade da sua rede elétrica para enfrentar os crescentes desafios do estado. As medidas começaram a ser implementadas de imediato e têm o objetivo de satisfazer as necessidades de fornecimento de energia dos consumidores.



O plano tem o respaldo dos acionistas controladores da distribuidora e prevê investimentos de R$ 4,8 bilhões no período de 2024 a 2026, em toda a área de concessão, para uma melhoria contínua do fornecimento de energia. O valor representa uma média anual de R$ 1,6 bilhão neste período, um aumento de cerca de 44% em relação à média anual de investimentos dos últimos seis anos. Um ponto relevante do plano inclui a contratação, neste período, de cerca de 1.750 novos colaboradores para atuar, principalmente, na operação em campo até 2026. Apenas este ano, serão contratados cerca 450 novos colaboradores e incorporados 120 novos veículos, para agilizar o atendimento aos clientes.



Dentre as iniciativas apresentadas pela distribuidora, além do reforço significativo das equipes de profissionais próprios que atuam em campo, destaca-se a intensificação das manutenções preventivas, o aumento do número de podas preventivas e a modernização da rede elétrica. Por ano, a companhia planeja realizar mais de 50 mil manutenções, cerca de 320 mil podas e inspeções em 90 mil pontos da rede elétrica em todo o estado.



No período de 2024 a 2026, serão construídas quatro novas subestações, modernizadas outras três e ampliadas um total de 10 subestações, beneficiando cerca de 2 milhões de clientes. A companhia também irá construir mais de 170 km de rede de alta tensão para apoiar os novos pontos de suprimentos.

Além da alta tensão, até 2026, cerca de 10 mil km de média e baixa tensão serão construídos, para dar apoio às estruturas e conexão de novos clientes. De equipamentos e materiais, mais de 13 mil transformadores e 123 mil postes serão inseridos na infraestrutura atual.



“Estamos mobilizados aos desafios do presente e do futuro do setor elétrico e manteremos o compromisso de buscar sempre a melhor energia para o consumidor cearense. Tudo isso com a dedicação e o empenho de todos os nossos colaboradores e parceiros, que fazem a nossa empresa diariamente. Nesse contexto, esse plano aponta uma série de soluções que vão contribuir para reduzir o número de interrupções de energia e o tempo médio de atendimento aos clientes”, ressalta o presidente da companhia no Ceará, José Nunes Almeida.



Na área de atendimento, a companhia está planejando investir, nos próximos três anos, em reforma, ampliação e climatização de novas lojas, canais digitais, autoatendimento e unidades móveis.



Principais ações apresentadas pela companhia na mensagem que enviou a esta coluna::



Investimento

* Investimento de R$ 4,8 bilhões no período de 2024 a 2026 em toda a área de concessão.

* O valor representa uma média anual de cerca de R$ 1,6 bilhão neste período, um aumento de cerca de 44% em relação à média anual de investimentos dos últimos seis anos.



Aumento de pessoal próprio

* Contratação, até 2026, de 1.750 novos colaboradores. Apenas este ano, serão cerca de 450 novos colaboradores próprios para reforço no atendimento aos clientes e redução do tempo médio de atendimento aos clientes, com mais 120 novos veículos. No ano passado, já foram contratados 570 profissionais e cerca de 200 caminhões foram incorporados na frota da distribuidora.



Investimento em infraestrutura

* Serão intensificadas as ações de manutenções preventivas e corretivas com o objetivo de reduzir os desligamentos não programados na rede de distribuição de energia, com a substituições de equipamentos.

* Em relação a poda de árvores, a Enel está reforçando o número de podas preventivas realizadas por ano, com a execução de cerca de 320 mil podas na área de concessão. Além disso, serão realizadas cerca de 50 mil manutenções e inspeções em 90 mil pontos da rede em todo o estado.

* Para o período de 2024 a 2026, está prevista a instalação de mais de 13 mil transformadores e 123 mil postes na rede elétrica.

* Serão modernizados trechos da rede de média e baixa tensão, com a instalação de redes compactas mais resistentes, além de mais equipamentos de automação que permitem manobras remotas de cargas quando há falta de energia.

* O uso da inovação e de novas tecnologias faz parte do plano e, para isso, foi ampliado o projeto Telecontrole, que consiste na utilização de equipamentos controlados à distância para operação remota da rede tornando o serviço mais eficiente. O objetivo do projeto é fazer com que a quantidade de clientes afetados nas áreas impactadas por desligamentos desligada seja a menor possível, reduzindo significativamente o tempo de restabelecimento. Mais de 5 mil equipamentos já foram instalados em todo o Estado.



Alta Tensão

* Entre 2024 e 2026, serão construídas quatro novas subestações, modernizadas e ampliadas outras dez subestações no Estado, beneficiando cerca de 2 milhões de clientes.

* Serão construídos mais de 170 km de linhas de alta tensão, além de cerca de 10 mil km de média e baixa tensão.



Atendimento

* Reforma, climatização e ampliação de diversas lojas

* Unidades móveis de atendimento

* Melhorias nos canais digitais



Socioambiental e Eficiência energética

* Em 2024, serão trocadas mais de 1.000 geladeiras e 30 mil lâmpadas, beneficiando diretamente clientes de menor renda e instituições públicas no Estado

* Apenas este ano, está prevista a entrega de projetos de eficiência energética, com iluminação e climatização no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Universidade Estadual do Ceará (UECE), Hospital São José e Iluminação Pública na Praia do Futuro, em Fortaleza, e na Prefeitura de Iracema. Ao todo, serão investidos mais de R$ 2,3 milhões.



Apoio à cultura e ao esporte

* A Enel Ceará é a empresa que mais investe em projetos culturais e esportivos no Estado por meio de leis de incentivo. Para este ano estão previstos investimentos de R$ 25 milhões para 120 projetos da área cultural e esportiva.



Investimentos nos últimos anos

* A companhia investiu cerca de R$ 6,7 bilhões nos últimos seis anos, principalmente, na expansão da rede elétrica, inclusão de novas tecnologias, adequação da infraestrutura e construção de novas subestações em Fortaleza, Pindoretama, Pacatuba, Itarema, Paracuru, Itapipoca, Guaraciaba do Norte e Porteiras. Apenas em 2023, foi investido R$ 1,6 bilhão, o maior investimento da série histórica da companhia.