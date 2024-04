Posse do novo coordenador da AJE foi marcada pela emoção

Foi uma noite de alegria e emoção, do primeiro ao sexto e último discurso, a que viveram ontem os mais de 400 convidados para a posse do novo coordenador-geral da Associação dos Jovens Empresários (AJE Fortaleza), Lucas Melo, que substituiu David Macedo. No evento, a AJE entregou o troféu de Jovem Mentalidade Empreendedora a Ana Maria Studart, vice-presidente da Fundação Beto Studart de Incentivo ao Talento, e a Igor Queiroz Barroso, acionista e conselheiro do Grupo Edson Queiroz.

Realizada no auditório principal da Casa da Indústria, sede da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), a cerimônia foi presidida pelo primeiro vice-presidente da Fiec, Carlos Prado, que representou o presidente da casa, Ricardo Cavalcante, em viagem a Portugal. Entre os presentes, estiveram os ex-presidentes da Fiec Beto Studart, Jorge Parente e Roberto Macedo, além de Deusmar Queirós, Patriolino Dias, Tom Prado e Edgar Gadelha, presidente do CIC, e mais o assessor para Assuntos Municipais do Governo do Estado, Artur Bruno, que representou o governador Elmano de Freitas, e o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista.

A solenidade começou com a entrada da Banda de Música da Escola de Fuzileiros Navais, tocando a tradicional peça “Cisne Branco”, sendo muito aplaudida. Em seguida, foi executado o Hino Nacional brasileiro, após o que Carlos Prado saudou o auditório e os associados da AJE, lendo trechos de um livro que conta a história da entidade, que, na sua opinião, dá um exemplo de permanente renovação, ao impor um curto mandato de apenas um ano aos seus coordenadores-gerais. Ele também teceu encômios a Igor Queiroz Barroso e Ana Maria Studart.

Visivelmente emocionado, David Macedo resumiu o que executou sua gestão à frente da AJE Fortaleza. Ele disse que nos últimos 12 meses cuidou, com sua equipe, de ampliar a representatividade da entidade, que cresceu em qualidade e quantidade, saindo de 120 associados para mais de 300. Lembrou as missões empresariais que a AJE promoveu em Recife e em Buenos Aires, as visitas técnicas a empresas cearenses, os almoços empresariais que são “verdadeiras aulas de empreendedorismo”. E enalteceu o seu sucessor, que se destacou na direção da Coordenadoria de Desenvolvimento, “revelando todo o seu talento”. Durante o seu discurso de 25 minutos, Macedo teve várias vezes a voz embargada pela emoção.

Depois, falou Lucas Melo, que foi logo revelando: “Sou o 35º coordenador-geral da AJE Fortaleza, que está celebrando 35 anos de intensa e inovadora atividade”. E destacou os méritos e as virtudes dos dois homenageados. Transmitindo na voz a emoção que sentia, disse, dirigindo-se a Igor Queiroz Barroso: “Você foi muito importante na minha vida e é um grande exemplo para mim”. E sobre Ana Maria Studart, Lucas resumiu numa frase o que pensa dela: “Sempre ao lado de um grande homem, há uma extraordinária mulher”, referindo-se a ela e ao marido Beto Studart. E anunciou três compromissos que serão perseguidos pela sua coordenação: 1) Parceria com o IEL para transmitir aos associados da AJE os princípios EGS de governança ambiental, social e corporativa; 2) Parceria com o Tribunal de Contas do Estado, com cujo presidente Rholden Queiroz trata de como ela se desenvolverá; 3) Missão empresarial, no próximo mês de junho, a São Paulo. Finalizando, anunciou que se empenhará para que os associados da AJE desempenhem em suas empresas esforços no sentido de buscar o empreendedorismo social. “O lucro é bom, mas é bom também cuidar das pessoas”, disse ele.

Igor Queiroz Barroso e Ana Maria Studart receberam as homenagens da AJE e falaram. O primeiro dirigiu-se ao novo coordenador da AJEG Fortaleza, dizendo: “Lucas, as suas inquietações são as minhas, mas sigamos em frente, com resiliência”. Igor resumiu sua história empresarial, que começou na empresa do avô, o saudoso Edson Queiroz. Ele informou que está transmitindo a presidência do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz ao também acionista e conselheiros Edson Queiroz Neto. E emitiu alguns pensamentos, um dos quais foi este: “Sem governança, sem ESG, a empresa não progride”. No final, deu um conselho aos jovens empresários: “Tenham Deus no coração, um Deus com Quem você pode contar quando a vida apertar. Cuidem da saúde, convivam com os amigos, leiam livros, aprendam a falar línguas”. E, sob forte emoção e intensos aplausos do auditório, Igor prestou uma homenagem ao pai, Régis Barroso, presente à cerimônia, lembrando a orientação que dele recebeu no sentido de devotar todo o seu potencial para a preservação do legado do seu avô, Edson Queiroz, que é o que ele faz com denodo.

Por sua vez, Ana Maria Studart, mantendo o clima de emoção da solenidade, usou a palavra para dizer que a Fundação Beto Studart de Incentivo ao Talento já colhe muitos e bons frutos. E contou a história de um menino pobre, residente no interior do Piauí, localizado por uma equipe de televisão durante a passagem do Rally dos Sertões pelo seu povoado. “Luiz ele se chama”. O menino, desenvolto, lamentou que seu futuro nada lhe reservava porque não podia estudar.” Ana disse que seu marido, vendo o apelo da criança, deu a uma assessora a tarefa de localizar Luiz, o que foi feito. Ele e sua mãe vieram para Fortaleza e ficaram em um apartamento providenciado por Beto Studart. Luiz graduou-se em educação física e hoje é um profissional realizado. Foi Luiz a inspiração para a criação da Fundação Beto Studart, que, entre centenas de providências afins, concedeu uma bolsa de estudos na Europa ao violonista Cainã Cavalcante, hoje um artista consagrado, e patrocinou a carreira do tenista Tiago Monteiro, que é hoje o número um do tênis brasileiro.

Encerrando a solenidade, falaram Artur Bruno, que citou o compromisso do governador Elmano de Freitas de apoiar os projetos da iniciativa privada pelo desenvolvimento econômico e social do Ceará, e Élcio Batista, que pediu mais mulheres na vida política, social e econômica do estado.