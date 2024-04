Pecnordeste 2024 terá Elmano, Almir Sater e recordes

Maior evento da pecuária da região nordestina, a Pecnordeste deste ano, que se realizará de 6 a 8 de junho no Centro de Eventos do Ceará, baterá, como esta coluna antecipou, todos os recordes de público – são esperadas mais de 60 mil pessoas nos três dias da feira; de expositores – todos os espaços disponíveis para a instalação de estandes foram comercializados; e de palestras técnicas – serão mais de 100, ministradas por especialistas de todas as áreas do agro e da pecuária.

Mas haverá, pela primeira vez, uma atração artística: um show do cantor, compositor e ator Almir Sater, sobre o qual esta coluna falará mais adiante.

O governador Elmano de Freitas, um agropecuarista com fazenda de produção na Serra da Baturité, abrirá a Pecnordeste, que terá a presença de líderes do agro deste e de outros estados, os quais ficarão surpresos quando virem toda a área dos dois pisos do Centro de Eventos do Ceará ocupados por um evento exclusivo do agro cearense, cuja união e força crescem na mesma medida em que avançam as chuvas deste abençoado 2024.



No Pavilhão Leste do Centro de Eventos do Ceará, haverá duas grandes atrações, a primeira da quais será o Espaço Mulher do Agro, que, como o nome sugere, reunirá as agropecuaristas do Ceará e de outros estados do Nordeste. À frente desse espaço estará a empresária Rita Grangeiro, da Fazenda Granjeiro, que, durante o ano inteiro, produz coco e feijão verdes na Fazenda Grangeiro, em Paracuru. Para auxiliá-la nesse esforço, foi escolhida a empresária Candice Rangel, uma caririense de Brejo Santo, grande criadora de gado Nelore para corte.

Tem mais: outro espaço que a Pecnordeste 2024 apresentará como novidade será o da Carcinicultura. Liderando-o estará o estande da Samaria Camarões, do empresário Cristiano Maia, maior criador de camarão do país. Dele participarão empresas de todos os tamanhos que investem no desenvolvimento da carcinicultura no Ceará, principalmente nos municípios do Vale do Jaguaribe, entre os quais se sobressaem Morada Nova e Jaguaruana, onde cresce o número de agricultores que estão a trocar a enxada da agricultura pela água salobra dos tanques de criação de camarão.

A Associação Cearenses dos Criadores de Camarão, que participou da Pecnordeste 2023, estará presente ao evento deste ano com estande próprio, ao lado do qual estarão os estandes de pequenos carcinicultores, alguns dos quais comercializam seus produtos para estados do Sudeste, como Minas Gerais.

A grande e inédita atração artística da Pecnordeste 2024 marcará presença na cerimônia de sua abertura, às 18 horas do dia 6 de junho. Logo após o governador Elmano de Freitas declarar aberto o evento, subirá ao palco o poeta, cantor, compositor, ator e violeiro Almir Sater, que se tornou nacionalmente famoso ao interpretar o personagem Aparício Pirilampo, na novela O Rei do Gado, da Rede Globo.

Ao lado de Sérgio Reis, com quem, na novela, formou a dupla “Pirilampo & Saracura”, Almir Sater mostrou – ao longo dos capítulos do folhetim da Globo – a cultura musical do Centro Oeste, abrindo caminho para o surgimento de muitas duplas sertanejas.

Mais recentemente, Almir Sater, sul-mato-grossense de Campo Grande, onde nasceu em 1956, ganhou ainda mais fama quando musicou o poema “Tocando em Frente” do seu parceiro paulista de Santos, Renato Teixeira, 20 anos mais velho. A música foi gravada por alguns dos maiores cantores brasileiros.

Por que Almir Sater na abertura da Pecnordeste? Responde Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), promotora do evento:

“Primeiro, porque se trata de um artista de expressão e renome nacionais. Segundo porque tem estreita ligação com o campo, sendo criador de gado de alta linhagem no Mato Grosso do Sul. Tem mais: Almir Sater é um apaixonado pela agropecuária, tratando dela com conhecimento técnico e prático, e tudo isto e mais sua paixão telúrica, que é a mesma manifestada por nós nordestinos, nos levaram a trazê-lo para abrilhantar a Pecnordeste 2024”.

Será a primeira vez que a Pecnordeste terá uma atração artística – sempre foi um evento despido de ligação com a arte e a cultura. A partir deste ano, não será mais.