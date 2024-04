Evangelho de hoje, 4ª feira, 24/04/2024 (Jo 12, 44-50)

Naquele tempo: Jesus exclamou em alta voz: 'Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz: a palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar.E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo, eu o digo conforme o Pai me falou.'

Reflexão - A Palavra de Deus nos julgará!

As palavras de Jesus contidas neste Evangelho precisam ser escutadas e acolhidas no nosso coração e na nossa mente. O conhecimento da Palavra de Deus nos abre o entendimento para que possamos trilhar o caminho da salvação! Jesus nos fala em alta voz, isto é, claramente de coisas inerentes à fé na Sua pessoa e na Palavra de Deus. Assim Jesus revela claramente os direcionamentos do plano do Pai para cada um de nós e nos ensina os passos para que este projeto seja realizado na nossa vida. O primeiro passo é crer em Jesus, o Enviado do Pai, o segundo é acolher a Sua palavra como Luz para o nosso caminho. Tudo quanto Jesus nos afirma lhe foi revelado pelo Pai, por isso, só Ele tem palavra de vida eterna. Se o conhecimento da Palavra de Deus nos abre o caminho da salvação e não a ouvimos, se não a praticamos e a ela não damos fé, estamos ignorando a Jesus, Aquele que veio nos salvar do pecado e da morte. Por isso, a Palavra nos julgará no último dia. Jesus veio ao mundo como Luz para nos revelar o conhecimento do Pai e nos tirar das trevas da ignorância. Podemos acolher a Sua Palavra ou simplesmente rejeitá-la. A opção é nossa, no entanto, teremos também que arcar com as consequências da nossa ignorância. A felicidade do homem total é o objetivo da salvação de Jesus. Às vezes persistimos no erro e não nos atentamos de que o tempo está passando e estamos dando marcha ré para voltar aos mesmos questionamentos. Não progredimos, não prosperamos e corremos o risco de minguar e fenecer nas nossas concepções. Se, pelo contrário, acolhêssemos a Palavra de Jesus como bússola, estaríamos a mil anos luz do que somos agora. - Você crê que Jesus Cristo é a Palavra do Pai para nós? - Você tem levado a sério o Evangelho? – Ele o tem dado orientação para a sua caminhada? - As suas ações, os seus gestos, os seus pensamentos têm demonstrado isso? – Você ainda tem muitos questionamentos quanto à Palavra de Deus?



Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO