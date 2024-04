Apodi promove congresso sobre sustentabilidade e ESG

Iniciado ontem, será concluído nesta quinta-feira, 25, o I Congresso de Sustentabilidade e ESG da Companhia de Cimento Apodi, uma das mais modernas e tecnológicas unidades industriais de produção de cimento do País. O tema do evento é “Agir para Transformar".

Do congresso participam convidados e funcionários da empresa e tem o objetivo de fomentar a percepção do valor da sustentabilidade junto aos seus stakeholders, que são os indivíduos e organizações impactados pelas ações da Apodi.



“Como indústria, temos a responsabilidade de usar os recursos naturais de forma inteligente e responsável, sem prejuízos ao meio ambiente. Estamos promovendo este evento para incluir toda nossa equipe nesse propósito, o de estimular o desenvolvimento econômico sem prejuízos para o meio ambiente e para as pessoas”, como explica Cybelle Borges, coordenadora em Sustentabilidade da Cimento Apodi.



Todo o primeiro dia do congresso, ontem, foi voltado para o tema “Governança” e se realizou na sede da empresa, em Fortaleza. O painel “Conduta empresarial e transparência e seus impactos na reputação corporativa”, mediada por Fabio Takano, gerente de Marketing e Comunicação da Apodi, abriu o evento. Em seguida, Eduardo Amaral, diretor administrativo e financeiro da Apodi, ministrou a palestra “Navegando pelos Desafios Financeiros e Éticos”.



Ainda ontem, a gerente Contábil Fiscal da Apodi, Manuela Castro, mediou o painel sobre “Finanças Sustentáveis: ESG na tomada de decisões de investimento”. A palestra de encerramento do primeiro tratou de "ESG na Estratégia do Negócio", pronunciada por Sergio Mauricio, CEO da Cimento Apodi.



Hoje, toda a a programação será realizada no campus da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Russas.

A primeira palestra será sobre “Sustentabilidade nas operações da indústria do cimento: Moldando o futuro com responsabilidade socioambiental”, com Hilberto Feitosa, diretor comercial da Apodi

Em seguida, Mario Guilge, gerente de Produtos e Assessoria Técnica da empresa, falará sobre “Roadmap Tecnológico do Cimento: Explorando a Interconexão com Inovações em Cimento e Concreto”.



Depois, serão realizados dois painéis. O primeiro – “Adaptando-se às necessidades dos clientes: integrando valores ambientais nas escolhas e preferências do consumidor" – terá como mediador Jonas Souza, supervisor técnico comercial da Apodi.

O segundo será sobre “Sustentabilidade em Projetos e Operações”, com a mediação do gerente industrial Ângelo Guiuseppe. O período da manhã será encerrado com a palestra “O olhar do cliente sobre Sustentabilidade e ESG”, com Carlos Telles, diretor Comercial.



À tarde, Luciane Mello, gerente Executiva de DHO e Sustentabilidade da Cimento Apodi, fará palestra “Impactando Pessoas Dentro e Fora da Organização”. Em seguida, Mayara Silva, analista de RH, mediará o painel “Segurança psicológica e saúde mental nas empresas”.



O segundo painel do dia, “Transformação sustentável junto aos stakeholders: Impulsionando mudanças positivas para um futuro responsável”, terá como mediador Luis Alexandre, coordenador de produção da Apodi. Ainda haverá a palestra “Cadeia de suprimentos e compromissos para o futuro”, com Karley Sobreira, diretor de Supply Chain da Cimento Apodi.



“A sustentabilidade e as práticas de ESG são um dos principais compromissos da Cimento Apodi, tendo em vista que a companhia se posiciona como uma empresa cidadã, que busca, todos os dias, contribuir com a transformação social por meio de ações baseadas no tripé economia, meio ambiente e sociedade. Esperamos, em breve, promover mais eventos como esse”, conclui Sergio Mauricio, CEO Cimento Apodi.

O evento contará com a presença de representantes do Sesi/Senai, Sebrae, Universidade Federal do Ceará de Russas, Prefeitura de Quixeré, Instituto de Educação Portal (IEP), Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (Nutec) e Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC)



Idealizada no ano de 2008, a Cimento Apodi é uma joint venture multinacional formada pela participação societária da família Dias Branco e do Grupo Titan, produtor de cimento e materiais de construção, que tem mais de 110 anos de experiência na área industrial, com sede na Grécia.



Presente de forma estratégica no Norte e Nordeste do país, a Cimento Apodi possui duas unidades industriais – sendo um parque industrial de três mil hectares de área em Quixeré/CE, mesorregião do Vale do Jaguaribe, e uma moagem de processamento no Complexo Industrial e Portuário do Pecém/CE. Juntas, as duas unidades têm capacidade para produzir mais de dois milhões de toneladas de cimento ao ano.



A Companhia conta ainda com quatro centrais de concreto, três laboratórios (sendo um de serviços técnicos e dois de cimento), um centro tecnológico (Apodi Expert) e dez Centros de Distribuição posicionados de forma estratégica nas diferentes regiões do país para melhor atender seus clientes. A companhia produz com alto rigor de qualidade uma ampla linha de produtos, o que permite a empresa atender às diferentes necessidades do mercado da construção civil brasileira, com eficiência e responsabilidade socioambiental.