Usinas Brasil Solar investirá em Quixeré

O Brasil ultrapassou a marca de 41 GW de potência instalada em energia solar, segundo dados da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Este número contempla tanto a GD (geração distribuída) quanto a GC (geração centralizada). Atualmente, o país conta com 28,01 GW em GD e 13,04 GW em GC.

O Brasil alcançou a marca de 40 GW no começo do mês de março, ou seja, em um mês adicionou outro GW de potência à sua matriz energética. Essa marca alcançada pelo Brasil na fonte solar fotovoltaica é um marco significativo no setor energético pois mostra o crescimento e avanço da energia solar como fonte de energia limpa e renovável. Além disso, o fato de a energia solar fotovoltaica representar mais de 17% da matriz elétrica do país mostra o potencial dessa fonte de energia para suprir uma parcela significativa da demanda energética nacional.

Esse avanço na energia solar fotovoltaica é resultado de diversos fatores, incluindo a redução dos custos dos equipamentos e a disponibilidade de linhas de financiamento voltadas para essa fonte de energia.

Pelos cálculos Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar), o setor fotovoltaico já evitou a emissão de 48,9 milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade, graças à geração limpa e renovável dos atuais 40 GW da fonte solar em atividade no País.



Acompanhando o progresso mundial em energias renováveis a Usinas Brasil Solar (BRS) lançará cinco novos projetos para usinas solares de geração distribuída, sendo dois projetos localizados no Ceará, no município de Quixeré (Guaraci, 5 MW e Dois Irmãos, 1 MW) e três em São Paulo (Bebedouro, 3MW, Taiúva, 1 MW e Araraquara, 1 MW), somando R$ 65 milhões em investimentos e 11 MW de potência e com o apoio de fortes investidores e em sintonia com as demandas ESG.

Os projetos da BRS visam aproveitar o potencial abundante de energia solar no Brasil e contribuir para a transição energética do país. O novo parceiro da BRS, o Grupo 4M Participações, já possui forte investimento no setor de energia, infraestrutura, mercado imobiliário e mercado financeiro, e identificou na BRS o sócio ideal para entrar no mercado de geração distribuída, buscando não só contribuir para a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social e econômico de forma equilibrada, mas também aumentar sua posição no mercado de infraestrutura.



Ao lançar esses cinco novos projetos, a BRS busca impulsionar a geração de energia limpa e renovável nos estados em que atua. Além disso, a empresa também contribuirá para a criação de empregos locais e promovendo o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde as usinas serão instaladas.

“Essa iniciativa da BRS está alinhada à tendência global de aumento da utilização de energias renováveis, impulsionada pela preocupação com a crise climática e a busca por redução das emissões de gases de efeito estufa”, ressalta do diretor da Usinas Brasil Solar, Rafael D´Angelo.

“O investimento em geração distribuída representa uma alternativa interessante de baixíssimo impacto ambiental, sustentável e de rápida implantação que contribui não só para limpeza da matriz energética, mas também para suprir a futura demanda de energia do país com o aumento da eletrificação do consumo das famílias”, diz o diretor.



O Grupo 4M Participações é uma empresa que atua desde 2017 em diversos setores, incluindo energia, infraestrutura, incorporação, banco e educação. As usinas de GD são uma forma de geração de energia que permite a produção descentralizada, próxima ao local de consumo.