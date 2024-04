Preço do aluguel em Fortaleza é o mais barato do Nordeste em março; veja bairros mais caros

Fortaleza é a capital com o preço do aluguel mais barato do Nordeste em março, aponta o Índice FipeZap, que analisou os dados de 11 capitais do País no período. Segundo a pesquisa, o valor médio do metro quadrado (m²) para locação na cidade cearense é de R$ 28,89 — o menor em comparação às outras duas capitais nordestinas analisadas, Recife (PE) e Salvador (BA), onde a área custa, respectivamente, R$ 49,40 e R$ 35,38.

Apesar disso, o estudo mostra que o município do Ceará é a capital da região Nordeste que acumula a maior alta no preço do aluguel no período, cerca de 2,21%, em comparação ao mês de fevereiro. A cidade baiana vem logo em seguida, com 2,13%, e por último a pernambucana, 1,02%.

A localidade cearense também é a que acumula a maior alta do Nordeste nos últimos 12 meses: 15,01%.

Porém, quando comparado a soma somente dos três primeiros meses de 2024, Fortaleza é a capital do Brasil com menor crescimento no preço do aluguel: 1,59%.

Para chegar aos resultados, o Índice FipeZap analisou mais de 12 mil anúncios de locação nas capitais nordestinas, sendo mais de 3 mil deles somente em Fortaleza.

Os 30 bairros mais caros do Nordeste