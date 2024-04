Estação Fashion está com 60% dos espaços vendidos; empreendimento fica pronto em 2025

Com entrega prevista para o segundo semestre do ano que vem, o centro de compras atacadista Estação Fashion já conta com 60% dos espaços comercializados, disse à coluna a gerente de Marketing do empreendimento, Daniela Branquinho.

Entre os espaços vendidos - a maioria voltada para o atacado de moda feminina - há também operações de serviço que, segundo Daniela, devem oferecer a estrutura necessária aos compradores, sobretudo aos que vêm de outros estados.

"Teremos uma Praça de Alimentação onde estão confirmadas algumas operações como o famoso Pratinho da Madrugada, cafeteria Santa Clara e outros", disse Daniela, que esteve presente na primeira edição do evento Ceará Está na Moda.

Legenda: Obras onde estará localizado o Estação Fashion Foto: Kid Junior

Estrutura

Daniela pontua que entre os diferenciais do centro de compras está o tamanho maior dos boxes, permitindo que os proprietários tenham disponibilidade de estoque. "O nosso empreendimento tem foco no atacado, nós estamos trazendo quem produz. Mas imaginamos que eventualmente haverá também a venda de varejo".

Para garantir a estrutura para os compradores que vierem de outros estados, o empreendimento possui três andares de estacionamento, com espaço para 30 ônibus e mais de 500 veículos. Daniela acredita que a maior parte das excursões deve vir do Norte e Nordeste.

O Estação Fashion contou com investimento de R$ 50 milhões e vai gerar cinco mil empregos, entre diretos e indiretos, quando estiver em funcionamento.

