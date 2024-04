Prazo para solicitar isenção do Enem 2024 termina nesta sexta (26); veja como solicitar

Esta sexta-feira (26) é o último dia para solicitação a isenção do pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024.

Ainda não é possível saber o valor cobrado para a inscrição do exame, já que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ainda não publicou o edital da prova. Entretanto, a quantia foi de R$ 85 em anos anteriores.

Quem pode pedir a isenção?

Candidatos que estiverem no 3º ano do ensino médio de escolas públicas em 2024;

Todos que estudaram durante todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais da rede privada, com renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (R$ 1.980);

Candidatos membros de família de baixa renda com inscrição no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Como solicitar?

Para conseguir o benefício é preciso acessar a Página do Participante do Enem, disponibilizada pelo Inep. No site, a entrada é possível mediante informação de CPF, data de nascimento, e-mail e um número de telefone válido.

Quem estava isento no Enem 2023, mas não fez a prova, precisa entrar na Página do Participante e justificar a ausência. Assim, será preciso anexar um atestado médico ou um boletim de ocorrência que prove algum imprevisto.

Os resultados da isenção saem no dia 13 de maio, mas os recursos podem ser informados entre 13 e 17 de maio. Quem for aprovado na isenção ainda precisa fazer a inscrição no Enem 2024, no período que ainda será divulgado pelo próprio Inep.

Somente no dia 24 de maio será divulgado o resultado do recurso da justificativa de ausência no Enem 2023 e solicitação de isenção do Enem 2024.