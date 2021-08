Quais são os direitos do consumidor com cancelamentos ou atrasos de passagens aéreas

Com a pandemia, o cancelamento de voos tanto por parte do consumidor como das companhias aéreas se tornou mais comum, devido às medidas de isolamento social e barreiras sanitárias em outros países.

A medida valia apenas para voos cancelados até 31 de dezembro de 2020, mas, em junho, foi aprovada a Lei nº 14.174, que estende esse prazo até 31 de dezembro de 2021.

A legislação define três formas para lidar com os cancelamentos em razão da pandemia: reembolso do valor total pago pelo consumidor, remarcação do voo com mesma origem e mesmo destino ou cessão de crédito no mesmo valor ou maior.

Direitos no caso de cancelamento

A lei aprovada em junho alivia as empresas da obrigação de pagar reembolso em um prazo curto e flexibiliza a situação para os consumidores que precisam cancelar um voo.

Caso a empresa cancele um voo, o consumidor tem acesso a três opções:

Reembolso do valor pago corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em até 12 meses, contado da data do cancelamento;

Reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiros, para o mesmo destino;

Disponibilização em até 7 dias de crédito de valor igual ou superior ao da passagem original. Esse crédito poderá ser utilizado no prazo de 12 meses, pelo consumidor ou por terceiros.