Agências de viagem registram venda de pacotes 95% superiores ao pré-pandemia

Após quase dois anos de restrições no turismo, as agências de viagens do Ceará se recuperam e começam a registrar resultados superiores ao registrados antes da pandemia. Dados da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Ceará (Abav-CE) apontam que o número de vendas do primeiro semestre de 2022 foi 95% superior ao mesmo período de 2019.

De acordo com a vice-presidente Abav-CE, Márcia Pinheiro, a maioria das agências associadas tiveram no primeiro semestre de 2022 um faturamento superior ao registrado no mesmo período de 2019. Para além da maior demanda, o aumento tem relação com a alta nos custos das passagens aéreas e hospedagens.

Ela avalia que o período de pandemia levou a um incentivo na busca por destinos nacionais devido ao fechamento das fronteiras de outros países. Agora, mesmo com a abertura de destinos internacionais para visitantes, a procura para viajar nacionalmente segue alta.

Segundo a representante da Abav, as expectativas para o restante do ano e para 2023 são as melhores possíveis.

“A gente agora em setembro vai ter nossa feira nacional em Recife, estamos na expectativa dessa feira para que a gente possa implementar mais nossas vendas, tanto no nacional como no internacional. Porque a procura está bem boa, as pessoas estão bem ansiosas para viajar”, espera.

Alta nos combinados

A diretora e proprietária da Terratur, Cláudia Alcântara, conta que cresceu a procura na agência por combinados, pacotes flexíveis em que o cliente consegue fazer combinações de horário, dia e orçamento de acordo com as necessidades individuais.

Esse produto chamou atenção dos clientes pela possibilidade de personalização da viagem. A procura por combinados hoje já é de 30% a 40% maior do que o que era em 2019, diz Cláudia.

Ela conta que a procura está tão grande que a agência teve que contratar duas novas pessoas para dar conta da demanda. De acordo com a empresária, a empresa teve resultados crescentes desde abril de 2020, o pior mês que o negócio já teve.

Cláudia Alcântara Diretora e proprietária da Terratur Depois disso a gente não parou, porque a gente investiu em presença digital e algumas ferramentas para chegar ao passageiro. Todo dia a gente tem procura de novos clientes, seja pelo Google, pelo Instagram, por indicação. A gente não teve retomada, a gente acelerou a todo momento”

Ela percebe que a maior demanda da agência no momento é por viagens familiares, com foco em destinos como Foz do Iguaçu, Gramado, Minas Gerais e Bonito. As viagens internacionais têm se concentrado em países como Buenos Aires, Chile e Portugal.

Mercado aquecido e poucos voos

A gestora de marketing e produtos da Wee Travel, Bárbara Redes, também relata que a agência registra um aumento na procura por pacotes de viagem, com uma alta busca no momento para o período de Réveillon e feriados do ano que vem.

Como a empresa surgiu durante a pandemia, Bárbara não consegue traçar uma melhora em comparação a 2019. Mas, segundo ela, o trimestre entre junho e agosto teve crescimento de 160% em relação ao mesmo período do ano passado.

Apesar de a demanda existir, ela aponta que a logística aérea ainda é um empecilho para permitir um barateamento dos pacotes.

Bárbara Redes Gestora de marketing e produtos da Wee Travel O que a gente sente é que o próprio turismo ainda tá retomando na parte de logística, de companhias aéreas. Ainda não tem uma quantidade grande de voos como antes da pandemia, então tem uma alta nas passagens"

A expectativa para o próximo ano é que, com um aumento na oferta de voos, o preço nas passagens possa baixar e a demanda por pacotes cresça ainda mais.

“A gente está com uma oferta ainda pequena em aéreo. A gente tem que ter mais voos saindo de Fortaleza, perdemos muito voos. A gente espera que ano que vem a gente tenha uma oferta maior de voos, porque há uma procura, as pessoas estão viajando sim”, aponta.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil