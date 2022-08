Novos voos para o Interior do Ceará começam a partir de novembro; veja dias e horários

As novas rotas aéreas que ligarão Fortaleza a quatro municípios cearenses (São Benedito, Iguatu, Crateús e Sobral) terão nove frequências semanais a partir de 7 de novembro próximo. Os valores para as viagens, que ocorrerão em uma aeronave com capacidade para apenas nove passageiros, ainda não foram divulgados pela Azul Conecta, companhia responsável pelas operações.

Contudo, a comercialização dos bilhetes já inicia na segunda-feira (15). Os destinos foram divulgados em primeira mão, na manhã desta quarta-feira (10), pelo Diário do Nordeste. Na tarde de hoje, os demais detalhes foram repassados durante coletiva de imprensa, no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

O gerente de Relações Institucionais da Azul, César Grandolfo, destacou que o número de decolagens diárias em solo cearense subirá para 21, sendo sete realizadas pela subsidiária Azul Conecta.

Questionado sobre o valor das passagens, informou que a precificação dependerá de variáveis macroeconômicas como o custo do querosene para a aviação (QAV) e do dólar.

“São indexadores que a gente não consegue fazer uma conta. O segredo é comprar passagens antes. Quando compra com antecedência, você consegue os melhores preços. O valor muito dinâmico”, explicou.

O objetivo da companhia aérea, informou, é consolidar as rotas lançadas para, no futuro, aumentar o número de frequências e/ou dispor de aeronaves maiores. O modelo a ser utilizado para as novas operações é o Cessna Grand Caravan.

Foto: Divulgação azul

Grandolfo acrescentou não haver novas negociações na mesa para o incremento de outros destinos nacionais e internacionais no Estado. Atualmente, a Azul já tem operações para Aracati, Jericoacoara e Juazeiro do Norte.

Veja os horários e dias das novas rotas:

Fortaleza - São Benedito: começam em 7 de novembro, com frequências às segundas e quintas-feiras à noite/madrugada;

Fortaleza - Iguatu: começam em 8 de novembro, com frequência às terças e sextas-feiras à noite/madrugada;

Fortaleza - Crateús: começam 9 de novembro, com frequências às quartas e domingos;

Fortaleza - Sobral: começa às 9 de novembro, com frequências às segundas, quartas e sextas-feiras, pela manhã.



Novas rotas terão publicidade para atrair turistas

Durante coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (10), a governadora do Izolda Cela (sem partido) disse que a parceria é fruto “de um esforço que o governo realiza ao longo do tempo” para impulsionar as atividades turísticas.

“Claro que os [novos] deslocamentos terão diversas utilidades e necessidades, mas o turismo, com certeza, é uma das frentes mais importantes no Ceará. É o elemento que, cada vez mais, promove o vigor da economia, abertura de oportunidades e emprego”, listou a governadora.

O acordo com a Azul inclui a redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o querosene para a aviação (QAV), caindo de 9% para 4%. O incentivo fiscal é oferecido a companhias que investem em novos destinos no Estado.

O secretário de Turismo (Setur), Arialdo Pinho, acrescentou que o governo trabalhará em campanha publicitária para atrair turistas para São Benedito, Iguatu, Crateús e Sobral.

“Temos que desenvolver o turismo tanto no Exterior quanto o nacional e lutar para termos conexões regionais. Com essas quatro, já teremos sete cidades conectadas no interior do Ceará, sendo Fortaleza a porta de entrada”, observou.

O secretário afirmou que a pasta negocia trazer novas frequências para voltar ao patamar do período pré-pandemia. A meta do governo é “ter Fortaleza conectada a todas as capitais com voos diretos até 2024”.

Em relação às movimentações internacionais, a expectativa é chegar a 50% do fluxo registrado antes da crise sanitária até o fim deste ano.

