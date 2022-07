'Jeitinho para voar': com preços altos, passageiros adotam estratégias para viajar de avião

A retomada do turismo, com o avanço da vacinação e o aumento do custo dos combustíveis, gerou reajustes exponenciais no preço das passagens aéreas. Em Fortaleza, o valor dos bilhetes subiu 135,59% nos últimos 12 meses encerrados em junho, segundo a inflação oficial divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dessa forma, o preço cobrado por trecho no Ceará atingiu a média de R$ 587,14 entre janeiro e maio deste ano, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O valor é o maior para o período desde 2014, ano da Copa do Mundo no Brasil, quando essa média foi de R$ 620,93.

Diante dos preços elevadíssimos e da perda de poder de compra com a forte inflação geral, os passageiros estão buscando novas estratégias para continuar viajando, de longos parcelamentos e passagens flexíveis à completa mudança de estilo de vida para acumular milhas.

'Não tem condição'

O advogado e 'concurseiro' Cristiano Lemos teve de restringir o número de provas que fazia e as localidades para adequar os custos ao orçamento. Em maio, ele havia desistido de três concursos em que já estava inscrito e, mais recentemente, decidiu participar de certames apenas no Nordeste.

Apesar das passagens na Região também estarem muito caras, em alguns casos, ele argumenta que, pela distância, consegue trocar o avião pelo ônibus, por exemplo.

"Sul, Sudeste e Centro-Oeste não me interessam mais por conta dos gastos altos. Em setembro, tenho uma prova no Piauí e vou de ônibus, porque não tem condição", afirma.

Além de incluir um novo modal no planejamento, Cristiano intensificou o monitoramento das passagens, olhando os preços todos os dias e usando a ferramenta de alerta dos buscadores, que enviam notificações quando há alguma redução do valor estipulado.

Além disso, o advogado tem se valido de uma alternativa cada vez mais popular: as passagens flexíveis. Nessa modalidade, você escolhe uma data e a passagem pode ser emitida para dois dias antes ou dois dias depois, requerendo uma disponibilidade maior do passageiro.

Ele relata que, em novembro, irá para um show em São Paulo e a passagem flexível foi a mais eficaz para esse caso, já que conseguiu bilhetes quase pela metade do preço normal.

A organização financeira do concurseiro também mudou de forma drástica para permitir as constantes viagens. Isso porque Cristiano pesquisou sobre e resolveu entrar no cada vez mais vasto universo das milhas.

Troca de banco, de cartão de crédito, concentrar os gastos no cartão, priorizar plataformas que tenham programas de milhagens, tudo para acumular pontos e trocar pelas passagens, quando precisar.

Cristiano Lemos Advogado e concurseiro Eu já tinha até deixado isso para lá (milhas), mas devido à alta das passagens e meu gosto por viajar, andei dando uma sondada sobre como está funcionando e troquei banco, cartão de crédito, para fazer um acúmulo melhor e trocar quando tiver alguma promoção".

Parcelamento e conexões

A dona de casa Maria Eurinete Vasconcelos embarcou na última sexta-feira (22) às 3h45 com destino a Foz do Iguaçu (PR) e chegou ao destino após duas conexões e quase oito horas depois. A viagem, de última hora, requereu estratégias e um pouco de sorte para acontecer.

Ela relata que a filha de uma amiga está morando no Paraná e que a mãe estava se preparando para visitá-la, quando veio o convite para conhecer o destino que Eurinete sempre sonhou.

"Eu sempre tive vontade de conhecer e quando ela (amiga) me convidou pensei que essa seria a única oportunidade que eu teria", conta.

A amiga de Eurinete já tinha passado um tempo pesquisando preços e, inclusive, tinha comprado a passagem quando a convidou para ir junto, mas a passagem em questão já não estava mais disponível.

Dessa forma, a dona de casa teve de procurar outras opções semelhantes. A que encontrou, no entanto, tem uma conexão a mais e embora tenha sido adquirida mais próximo à data da viagem, ainda foi mais barata.

Ainda assim, ela escolheu parcelar no máximo de vezes possível sem juros e, depois que voltar, via continuar pagando os bilhetes.

Maria Eurinete Vasconcelos Dona de casa Pra conseguir ir, vou precisar usar uma reserva financeira que eu tinha para os gastos fora a passagem, que parcelei, e estou tentando economizar no que posso. Os passeios compramos com antecedência para ter desconto e, por causa da minha idade, tenho mais algum abatimento".

Dicas de especialista

A diretora do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef-CE), Ana Flavia Chaves, dá algumas dicas de como economizar na hora de comprar passagens aéreas.

A primeira delas é realizar o planejamento com cada vez mais antecedência para ter tempo suficiente de monitorar os preços e adquirir os bilhetes em alguma baixa. Caso seja necessário parcelar, a compra antecipada também gera a vantagem de a totalidade ou boa parte das parcelas já estarem pagas no momento da viagem.

Ela também orienta que os passageiros fiquem atentos aos períodos de baixa estação, quando os preços costumam reduzir um pouco de valor, além de evitar feriados prolongados e outros eventos que possam gerar grande demanda.

Fique atento

Planeje a viagem com antecedência

Fique atento aos períodos de baixa estação

Avalie programas de milhas flexíveis

Sobre o mercado de milhas, ela aconselha que as pessoas avaliem os programas de pontuação dos cartões de crédito se as milhas são flexíveis, ou seja, se podem ser utilizadas em diferentes companhias e plataformas.

Ana Flavia Chaves Diretora do Ibef-CE Não é bacana ter um cartão que te deixa escravo de uma companhia. Então, é sempre bom verificar nos cartões se tem programas de milhagem flexível, porque você vai acumulando e lá na frente troca de acordo com as promoções de cada companhia".

Sobre a concentração dos gastos no cartão de crédito para acumular o máximo de milhas possíveis, a diretora do Ibef alerta que só seja feita caso o passageiro tenha um controle financeiro afiado e atualizado, de forma a não gerar riscos a esse equilíbrio orçamentário.

Chaves também ressalta que, além dos programas de milhagem, alguns cartões de crédito possuem programas de benefícios que concedem desconto em pacotes turísticos, por exemplo.

Uma dica extra é também procurar e-commerces e redes, como postos de gasolina, que também possuem programas de acúmulo de milhas.

Em relação à compra de trechos separados, ela pontua que é necessário planejamento redobrado e disposição. O ideal é que os voos aconteçam em dias diferentes.

"Por exemplo, eu vou daqui para São Paulo e compro outro voo de lá para Buenos Aires com quatro horas de diferença. É muito arriscado, porque o voo da ida pode atrasar, pode ter trânsito, e se você perder o segundo embarque, vai precisar comprar uma nova passagem", alerta.

Alta contínua

O pesquisador do Núcleo de Economia do Transporte Aéreo do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (Nectar-ITA), Alessandro Oliveira, explica que, apesar da baixa até semanas atrás, o dólar voltou à trajetória de alta.

Como boa parte dos custos da aviação são dolarizados, a alta cambial acaba sendo repassada aos passageiros.

Além da moeda estadunidense, o preço do barril de petróleo segue em altos patamares desde o início do ano, exercendo pressão constante no valor do querosene de aviação.

"O fato novo é que as companhias aéreas estavam esperando uma materialização da demanda reprimida da pandemia agora nessa meio estação de ano, mas aparentemente em maio foi um mês ruim, a demanda subiu menos que a oferta de assentos", avalia.

Dessa forma, o especialista levanta a possibilidade de a pressão no preço das passagens dar um alívio nos próximos meses.

Alessandro Oliveira Pesquisador do Nectar-ITA No mais, a inflação no geral tem aumentado, todos os itens da economia estão aumentando. Então, as companhias aéreas também repõem os preços para não ficar para trás. Esse é o grande problema da inflação".

Preço do querosene

Reforçando o que Oliveira aponta, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), por meio de nota, destaca que o preço do querosene de aviação (QAV) acumula alta de 102,4% em 12 meses, superando as variações da gasolina (39,6%) e do óleo diesel (45,8%) no mesmo período.

A entidade também pontua que o querosene teve peso de 36% na planilha de custos das empresas aéreas de janeiro a abril, segundo informações da Agência Nacional de aviação Civil (Anac).

"Nessa mesma comparação, o preço médio da tarifa aérea doméstica apresentou variação inferior ao do QAV, de 21,52%", argumenta o texto.

