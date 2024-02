Erick Pulga e Kervin Andrade: as joias de Ceará e Fortaleza que podem decidir o Clássico-Rei

Neste sábado (17), Ceará e Fortaleza se enfrentam no primeiro Clássico-Rei de 2024. Com mando do Tricolor do Pici, as duas equipes duelam pela última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense, às 16h40, na Arena Castelão. Para o jogo, dois jovens aparecem com um grande potencial para assumir o protagonismo: Erick Pulga e Kervin Andrade.

Os atletas são considerados joias de suas respectivas equipes e vêm tendo um excelente início de temporada. A boa fase de ambos pode ser importante para a vitória de Leão ou Vozão. Para o Tricolor, a partida é decisiva para garantir a vaga na semifinal. Já para o Alvinegro é a chance de atrapalhar o caminho do maior rival e aumentar ainda mais a sequência positiva de invencibilidade.

ERICK PULGA

Erick Pulga foi contratado pelo Ceará depois de disputar o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste de 2023 com a camisa do Ferroviário por empréstimo do Atlético Cearense. O atleta assinou contrato com o Vozão, que adquiriu 50% dos seus direitos econômicos, até o fim de 2025.

Erick chegou ao Ceará cercado de grandes expectativas. Torcedor declarado do clube desde a infância, o jogador sentiu um pouco durante o processo de adaptação na sua chegada e enfrentou algumas dificuldades. Além disso, a situação do Vovô, que vivia um momento de muita instabilidade e pressão na luta pelo acesso à Série A, também contribuiu.

No entanto, na reta final da Série B, já depois da chegada do treinador Vagner Mancini, Pulga foi alçado ao time titular e mostrou que seria uma peça importante para a temporada seguinte.

Em 2024, ele é o principal atleta do elenco alvinegro. Em cinco jogos, Erick Pulga tem cinco gols marcados e uma assistência concedida. Os bons números garantem ao camisa 16 o posto de artilheiro do Campeonato Cearense até então, com quatro tentos feitos. Neste sábado (17), ele disputará o seu primeiro Clássico-Rei com a camisa do Ceará. Com a boa fase e a confiança em alta, o jogador poderá ser o diferencial para a vitória do Vozão.

Legenda: Destaque no início de 2024, o atacante Erick Pulga tem cinco gols em cinco jogos pelo Ceará Foto: Kid Júnior / SVM

Erick Pulga Atacante do Ceará "A expectativa é uma das melhores, ainda mais como se trata de um clássico, um jogo tão importante para o clube. O Mancini optou pra gente chegar bem, descansado, e nos preparamos bem para buscar esses três pontos, que é o mais importante no clássico. É especial, meu primeiro clássico. Eu só tive a oportunidade de ver na arquibancada e hoje, graças a Deus, vou presenciar dentro de campo".

KERVIN ANDRADE

Do lado tricolor, a joia é o meio-campista venezuelano Kervin Andrade. Contratado no meio de 2023 por empréstimo do Deportivo La Guaira-VEN, o atleta vem ganhando as primeiras oportunidades na equipe profissional depois de ter feito uma ótima Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Aos 18 anos, o jogador não sentiu o peso de ser alçado ao time principal e vem correspondendo ao manter o alto nível apresentado nas categorias de base. Logo em sua estreia, ele marcou o segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Horizonte no Campeonato Cearense.

Nas partidas seguintes, as boas atuações se tornaram recorrentes e Kervin é avaliado pela comissão técnica de forma positiva. É tanto que o jovem deve ser titular no Clássico-Rei deste sábado já que Calebe deve ficar de fora.

Legenda: Kervin Andrade é destaque do Fortaleza em 2024 Foto: Isamael Soares/SVM

Na temporada, Kervin é o líder de participações em gols no Tricolor do Pici. Em sete jogos disputados, ele marcou dois gols e concedeu três assistências. As boas atuações chamaram a atenção de outros clubes brasileiros e fizeram o Fortaleza acelerar o processo de compra do jovem atleta. Para Kervin, o momento de confiança em alta é importante para seguir desempenhando o seu bom futebol e para poder fazer a diferença em seu primeiro Clássico-Rei.

"Estou aproveitando cada oportunidade que o professor me dá. Agradeço a cada um da comissão técnica que me dá confiança para jogar, fazer as coisas que eu sei", comentou Kervin depois do triunfo contra o River-PI no Nordestão.