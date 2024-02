Na véspera do Clássico-Rei, Ceará realiza treino aberto para a torcida nesta sexta-feira

O Ceará realiza um treino aberto nesta sexta-feira (16), na vésperas do Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense. A atividade ocorre a partir de 15h45, no CT de Porangabuçu, a sede alvinegra, com entrada liberada ao torcedor.

No início da temporada de 2024, o clube também realizou outras atividades com o apoio da torcida, como no treino de apresentação do elenco no PV, quando 14 mil alvinegros estiveram presentes.

Liderança

O Clássico-Rei será no sábado (17), às 16h40, no Castelão, pela 5ª e última rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense. o Alvinegro é o líder do Grupo B com 10 pontos e 12 gols de saldo e precisa de um empate para garantir a liderança e a vaga direta na semifinal. Até perdendo o Vovô pode ser 1º, já que tem vantagem de 11 gols de saldo para o 2º colocado Iguatu.

Mando de Campo

O mando de campo é do Fortaleza. O Vovô terá direito a uma carga de 23 mil ingressos. Até a noite de quinta-feira, a torcida alvinegra adquiriu 7.507 ingressos para o clássico.