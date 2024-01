Joia venezuelana, Kervin Andrade brilha e mostra personalidade em vitória do Fortaleza

O meia venezuelano Kervin Andrade, de 18 anos, foi o personagem da vitória do Fortaleza contra o Horizonte por 2 a 0, neste sábado (20), pela estreia do Campeonato Cearense. Destaque na Copa São Paulo de 2024, recém-integrado ao profissional, o jovem ganhou chance e marcou um dos gols - o outro foi contra, do zagueiro Léo Ceará.

Com apenas 16 minutos em campo, entrando na vaga do atacante argentino Lucero no 2º tempo, mostrou personalidade e talento. Com confiança, aberto pela esquerda, conseguiu acionar os companheiros e também concluir os lances. O gol nasceu como coroação pela bela (e curta) apresentação ao torcedor na Arena Castelão, logo na estreia sob comando de Vojvoda.

Aos 47, após cruzamento de Pikachu, apareceu na área e finalizou de primeira, com estilo. No último minuto da partida, em nova chegada, exigiu defesa do goleiro Marcel. Natural de Puerto Ordaz-VEN, chegou ao Pici em julho de 2023 e está na lista dos 20 meias mais promissores do mundo, segundo a Internacional Centre for Sports Studies (CIES), observatório global.

O jovem foi o respiro necessário em um jogo de domínio coletivo, mas pouco aproveitamento na frente. Contra um Horizonte que se defendeu desde o início da partida, a individualidade do venezuelano chamou a atenção e melhorou o nível ofensivo, com mais oportunidades geradas, além de uma maior intensidade diante de um adversário mais cansado.

"Estou muito feliz. Tive um tempo trabalhando por essa oportunidade e, graças a Deus, foi dada da melhor maneira. Agradeço a todos pela oportunidade e agradeço a Deus pelo gol e pela vitoria", afirmou ao fim da partida.

Kervin pertence ao La Guaira-VEN e tem um contrato de empréstimo no Fortaleza até julho de 2024. A presença entre os profissionais é uma grande notícia, seja pela aposta na formação ou no trabalho de captação, e serve de estímulo para uma manutenção de investimento. Outros duas joias da Copinha também estão no profissional: meias Kauan (18) e Amorim (18).