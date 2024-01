Fortaleza promove três jogadores da categoria de base para a equipe profissional; veja nomes

Após campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a comissão do time profissional do Fortaleza se mostrou atenta aos talentos da base e promoveu três atletas para o time principal da equipe. São eles: Alex Amorim, Kauan Rodrigues e Kervin Andrade.

Amorim e Kauan já tiveram participações no elenco de cima. O venezuelano Kervin figurou na lista dos 20 meias-atacantes mais promissores do planeta, conforme o International Centre for Sports Studies (CIES), observatório de futebol. Além de ser considerado o melhor jogador da Venezuela no Torneio de Toulon, competição que reuniu jogadores entre 17 e 23 anos, de 2023, no qual seu país terminou na 8ª posição.

Os três já participaram do treino sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, realizado nesta quinta-feira (18), no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici.

O Fortaleza foi eliminado da Copinha na 3ª Fase, ao ser derrotado pelo CRB por 1 a 0, na noite deste domingo (14), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP).